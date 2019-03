Facebook: ave es succionada por gigantesco pozo de agua y así fue su final [VIDEO]

Insólito. A través de Facebook miles de usuarios han quedado paralizados del asombro al ver a una ave siendo succionada por un enorme pozo acuático, sin embargo, lo que más sorprendió es que según un testigo, el animal sobrevivió a la caída. Aquí te contamos lo que sucedió y abajo puedes ver el video de su caída.

El agujero de la gloria, más conocido como 'Glory hole' es el gigantesco aliviadero del lago Berryessa, en California, Estados Unidos y es de gran utilidad cuando la Bahía Norte recibe mucha lluvia, el lago se llena y comienza a derramarse por el agujero que engulle más de un millón de litros por segundo.

El sumidero de 22 metros de diámetro se activó luego de diez años y arrastró a lo profundo de su agujero a un desafortunado pato que nadaba en el lago. En las imágenes captadas por Tori Junes Flower, se observa cómo el pato es arrastrado por la fuerza de la corriente hacia el sumidero.

La ave no tiene idea qué es lo que ocurre, ni siquiera lucha por no ser arrastrada, hasta que cuando está a punto de caer, se ve un chapoteo, que sería la reacción del pato por no caer.

A pesar de eso, Fowler afirma que el cormorán, también conocido como pato yeco, logró sobrevivir y que lo vio salir del agujero y aterrizar en un lugar seguro, sin embargo, muchos usuarios ponen en tela de juicio sus palabras. Incluso la Oficina de Recuperación del Departamento del Interior de los Estados Unidos, Brionna Ruff, propietaria del aliviadero.

Ruff explicó que la distancia de la caída (18 pisos) y la intensa presión del agua probablemente hayan matado al pato. Y esta conclusión, es apoyada por la tragedia que ocurrió en 1997, cuando una mujer de 41 años, Emily Schwalen, murió tras ser succionada por el agujero.

Miles de usuarios de Facebook quedaron sumamente conmovidos con lo que le sucedió al pato. "Que descanse en paz", dijo uno de los usuarios, lamentándose por su muerte.