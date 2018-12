Facebook: sujeto denuncia a policías que fue a comprar droga y le vendieron harina [VIDEO]

Miles de usuarios de Facebook han quedado sorprendidos con un video compartido en dicha red social en la cual se mostró a un hombre quien hizo un insólito pedido a un agente de la Policía Nacional del Perú.

Tal como revelaron las imágenes que ya son virales en Facebook, el sujeto lejos de denunciar un robo o una agresión denunció que un vendedor de droga le había estafado con las sustancias ilícitas que le habían vendido. El hecho ha generado todo tipo de comentarios en dicha red social por este inesperado detalle.

Para sorpresa de miles de usuarios de Facebook un agente policial compartió un video con el instante preciso en que un hombre, de identidad totalmente desconocida, se acercaba a su unidad móvil para pedir que lo “ayuden”.

Sin embargo, para asombro de todo Facebook, el hombre decidió sentar una ‘peculiar’ denuncia que ha sumamente cuestionada en dicha red social. Tal como podemos ver en las imágenes virales, el hombre afirmó que fue a comprar droga y que en lugar de entregarle sus estupefacientes le dieron “harina”.

El hecho ha sido duramente criticado en Facebook donde varios usuarios cuestionaron al policía que grabó dicho video y al sujeto quien denunció que lo habían estafado al momento de comprar dicha droga.

“Ya no se puede confiar en nadie”, “En estas épocas abundan las estafas”, “Pobre hombre no sabe que que es cómplice de un delito”; fueron algunos comentarios que se pudieron rescatar de dicha publicación de Facebook, la cual ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios.

Cabe resaltar que en nuestro país no es un delito la posesión de drogas para el propio consumo inmediato; y si en caso una persona es encontraba con una cierta cantidad de estos estupefacientes no comete delito alguno, siempre y cuando esta droga no sea para venta.