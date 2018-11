WhatsApp: un padre no quiso que su hija traiga un perro a su casa, sin imaginar que terminaría así [FOTOS]

Una joven publicó la conversación que tuvo con su padre a través de WhatsApp, la cual no tardó en volverse viral. Como se sabe, esta plataforma es la ideal para estar en contacto con tus seres queridos y avisarles de cualquier emergencia, como lo hizo esta señorita.

Luego de haber adoptado a un pequeño perro, la joven le hizo saber a su papá que lo llevaría a su casa, para que puedan criarlo. Sin embargo, el señor siempre estuvo en desacuerdo, por lo que le mandó varios mensajes de que estaba en contra, sin imaginar, que sería muy tarde.

"Yo no quiero perro en la casa, no lo traigas, por favor no lo traigas hija, por favor", se puede leer en la primera parte de la conversación de WhatsApp. Al ver que su la muchacha no respondía, decidió escribirle un texto un poco más largo, donde explicaba lo sucedido."

"Hay que cuidarlo, alimentarlo, vacunarlo, desparazitarlo, todo es harta plata, va a destruir el jardín, en el verano quién lo va a cuidar, no quiero perro entiende". Sin embargo, la muchacha le envió un texto de que todo era muy tarde y le mandó una foto de ella junto al perro.

Luego de varios días, la misma joven se atrevió a tomarle una foto a su papá, quien aparecía durmiendo junto al perro para la sorpresa de todos. La fotografía se volvió viral en Facebook, donde miles de personas comentaron que también les había ocurrido lo mismo.

Aquí podrás ver la conversación de WhatsApp.