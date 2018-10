Facebook: Realizan pollada bailable para dar mejor calidad de vida a Leyla Chihuán

La congresista fujimorista Leyla Chihuán ha recibido todo tipo de críticas en Facebook luego que en una entrevista manifestara que su sueldo como parlamentaria no le alcanza para el ritmo de vida que tiene. Estas declaraciones no fueron del agrado de cientos de cibernautas, quienes se han mofado de la exvoleibolista con curiosos memes; sin embargo, uno es el que se ha robado la atención de todos.

¿De qué se trata? Resulta que un usuario de Facebook creó una tarjeta de pollada bailable para que la fujimorista Leyla Chihuán pueda recaudar fondos y así llevar una mejor calidad de vida.

Como era de esperarse, este meme se hizo viral en Facebook en cuestión de horas, a tal punto que ya tiene más de 3 mil compartidos y miles de reacciones. "Esto es lo más divertido que he visto hoy", manifestó un usuario.

Cabe mencionar que una pollada es una actividad que suele realizarse en Perú con la finalidad de recaudar fondos. Esta clase de eventos son sumamente populares en nuestro país y consiste en la venta de pollos fritos.

Recordemos que esta ola de memes y comentarios surgieron tras las polémicas declaraciones que dio Leyla Chihuán. "Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí y para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima, sino también en el interior del país", manifestó la congresista en conversaciones con Exitosa.

Mira la foto que se hizo viral en Facebook: