Facebook: alumnos piensan que canción de Coldplay es reggeatón y se vuelven virales en redes [VIDEO]

Una de las plataformas preferidas por las personas para compartir nuevos virales es Facebook. A través de esta red social, la mayoría de usuarios encuentra divertidos clips, los cuales tienen como protagonistas a animales y personales. ¿No lo crees? Sigue leyendo la nota.

El siguiente hecho ocurrió en un colegio, donde un profesor quiso poner a prueba a sus alumnos, sin imaginar que reaccionarían de esta manera. El video no tardó en volverse viral en Facebook, pues los jóvenes confundieron a dos artistas musicales.

No es un misterio que los jóvenes de ahora escuchan más canciones de reggaeton que otros otros géneros, incluso, entre sus cantantes favoritos están Maluma, Bad Bunny y Ozuna, es por ello que, un profesor puso a prueba a sus alumnos con una canción.

Una de las canciones más llamativas de Bad Bunny es "Amorfoda", la cual tiene un comienzo similar a "The Scientist", de la banda británica Coldplay.

Apenas escucharon el sonido, todos los alumnos pensaron que se trataba de la canción reggaetonera, por lo que empezaron a cantar "no quiero más nadie me hable de amor", a lo que el profesor les interrumpe diciendo: "No sean nacos, esto es Codplay", provocando la risa de todos los estudiantes.

El mismo profesor subió el video a su cuenta personal, sin imaginar que se llegaría a filtrar en las demás redes sociales, llegando a Facebook donde se hizo viral, por el cómico momento que se vivió dentro del aula de clases. Muchos usuarios comentaron que el maestro hizo bien en enseñarles buena música.