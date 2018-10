Facebook: escolares desconocen íconos de la música pero saben todos acerca del reggaetón [VIDEO]

A través de un viral difundido en Facebook se conoció el gusto de algunos jóvenes de México. Una influencer tomó las calles para preguntar a los estudiantes por íconos de la música y recibió lo inesperado al percatarse que los estudiantes reconocían más las canciones reggaetoneras.

La muchacha hizo escuchar a los estudiantes canciones de Michael Jackson, Los Beatles, entre otros íconos y ellos no supieron reconocer a los artistas, pero al reproducir canciones de Bug Bunny, Maluma, ellos supieron reconocer rápidamente a los cantantes.

Este experimento social realizado en México ha traído diversos comentarios en las redes. "Lo malo no es que no sepan quienes son Queen, Doors y la mayoría de los artistas que son clásicos, iconos o inolvidables lo verdaderamente triste y preocupante es que no los reconocen", señaló un usuarios.

"Cada quien escucha lo que se le da la gana si a ellos les gusta el reggaetón es su problema si a nosotros nos gusta lo clásico en rock pues también muy nuestro rollo", se leyó otra de las posiciones que invadieron en la ´publicación de Facebook.

Aquí te compartimos la publicación de la página "Ska, Reggae, Rock y Sonidos Alternativos" de Facebook, para que puedas leer algunos de los comentarios que escribieron los internautas en Internet acerca de la música clásica y moderna.

Mira aquí el viral de Facebook: