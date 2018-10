Facebook: novato intenta cargar un tanque de agua por las escaleras y sucede lo peor [VIDEO]

No tuvo el mejor primer día de trabajo. Un joven se ha hecho viral en Facebook por el blooper que protagonizó al intentar cargar sobre sus hombros un tanque gigante de agua. Usuarios de las redes sociales no paran de reír al ver cómo terminó el novato por no tener experiencia en su labor.

El hombre que aparece en el video viral primero tuvo que ver cómo se realiza el trabajo guiándose de su compañero; sin embargo, no captó bien las indicaciones y terminó alzando el tanque de agua como quiso. El resultado de su improvisación fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y compartido el las redes sociales, llegó a Facebook, donde miles lo hicieron viral.

El protagonista, que lleva la camiseta de color rojo, observa a su compañero cargar el objeto con mucha facilidad, llevarlo sobre su cabeza y subir las escaleras. Él muchacho trata de hacer lo mismo, pero la fuerza no le alcanza. El método que usó para no quedar mal en su primer día de trabajo fue voltear el tanque y meterse dentro de este para subirlo al segundo piso.

Todo parecía marchar de maravillas para el novato, hasta que un mal paso antes de llegar a la meta lo hizo caer por las escaleras. En el video viral se ve al tanque caer y al mismo tiempo se puede observar a otro sujeto bajando para alcanzar el reservorio. Nadie entendía la razón hasta que vieron el final del clip.

El joven se quedó atrapado dentro del tanque por llevarlo en la posición incorrecta. Las ganas de trabajar que tuvo el chico quedaron opacadas por la divertida anécdota. Su compañero quedó espantado al verlo dentro del objeto. Menos mal no pasó a mayores y todo quedó como una lección.

Cabe mencionar que la anécdota de este trabajador tiene hasta el momento 9 millones de reproducciones en Facebook, asimismo, cerca de 15 mil usuarios dejaron divertidos comentarios en la publicación. Debajo del video te compartimos el post.

Mira el video que se ha hecho viral en Facebook:

Aquí puedes reír un rato leyendo los comentarios de la publicación original.