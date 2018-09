WhatsApp: hombre tuvo peculiar respuesta ante un reclamo de su novia [FOTO]

Una de las aplicaciones de mensajería instantánea es WhatsApp, la cual usan usan todas las personas, quienes interactúan entre ellos de manera diaria y cada hora. Es por ello que siempre es posible detectar todo tipo de conversaciones que se viralizan en las redes sociales de manera rápida, por las graciosas historias que nos cuentan.

En Facebook se ha compartido una curiosa captura de pantalla en la que seremos testigos de una ‘peculiar’ discusión que tuvo una pareja de enamorados, la cual ya es objeto de burla en dicha red social. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Todo comenzó cuando ella se comunicó con él por WhatsApp para reprocharle por una falta cometida por el muchacho; sin embargo, la conversación tomaría un giro inesperado.

“Estoy enojada contigo” empezó replicando la joven a su amado quien como es de esperarse no dudó en preguntar el porqué de este reclamo; sin embargo, la mujer solo atinó a decirle algo inesperado. “Tú sabes”.

La respuesta enfureció al muchacho puesto que no era la primera vez que su novia le hacía este tipo de reclamos sin sentido, por lo que explotó y le contestó de la forma más cruel posible. “Ah no, es que se me olvidó que soy adivino. Deja, ahora saco mis cartas y mi bola de cristal”, fueron las palabras que utilizó el joven para burlarse de este hecho y reclamarle a su novia por este acto sin sentido.

El joven no tuvo mejor idea de publicar esta conversación en Facebook, para pedir un consejo a la comunidad a fin de terminar con esta tensa situación que lleva con su novia. En dicha red social, muchos usuarios se burlaron del hecho y otros le ‘pidieron’ que termine con ella puesto que no es la indicada para él.

Mira esta 'peculiar' discusión en la siguiente imagen