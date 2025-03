Spotify bloquea apps piratas: ¿qué alternativas legales existen para escuchar música sin anuncios?

El APK de Spotify Premium era una app no oficial. Foto: El diario de Yucatán

El APK de Spotify Premium era una app no oficial. Foto: El diario de Yucatán

Desde hace algunos días, miles de personas que instalaron el APK de Spotify Premium en sus smartphones se llevaron una enorme sorpresa cuando intentaron abrir la aplicación 'pirata' para escuchar las canciones de sus grupos y bandas favoritas, y descubrieron que esta plataforma de música había dejado de funcionar en sus teléfonos inteligentes.

Muchos cibernautas están esperando una nueva versión de Spotify Premium APK que no tenga este bloqueo, mientras que otros buscan una aplicación similar, lo que puede ser muy peligroso. Afortunadamente, existe una alternativa (100% legal y segura) que permite oír música sin anuncios desde cualquier móvil, sea Android o iPhone.

¿Qué es Spotify Premium APK y porqué fue bloqueada?

Spotify Premium APK es una versión modificada (MOD) de Spotify que permite acceder a todas las ventajas de los usuarios de paga, sin tener que pagar una suscripción. Es decir, sirve para evitar los molestos anuncios, escoger cualquier canción en específico, descargar la música y poder escucharla sin conexión a internet, entre otros beneficios.

Al ser una versión 'pirata', el APK de Spotify Premium no puede encontrarse en tiendas oficiales, como Play Store o App Store. Si quieres bajar esta aplicación, tienes que visitar páginas de terceros. Esto es muy riesgoso, ya que esos sitios no cuentan con los mecanismos de seguridad de Google y Apple, es decir, no examinan las aplicaciones.

Quizás no lo sepas, pero muchos cibercriminales aprovechan las popularidad de las aplicaciones alteradas, como Spotify Premium, WhatsApp Plus, para publicar versiones que tienen un código malicioso oculto. Este malware infectará tu smartphone cuando descargues el APK y robará tu información (claves bancarias) sin que lo notes.

Debido a que no son versiones oficiales, los dueños de las aplicaciones pueden banearlas en cualquier momento, incluso pueden suspender la cuenta de aquellas personas que las utilizan. Meta, por ejemplo, banea temporal o permanentemente, a los usuarios que usan WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Gold u otras APK 'piratas'.

Lo mismo ha ocurrido con Spotify que reportó el APK de Spotify Premium y otros MOD's similares que han dejado de funcionar. Si buscas una versión 'sin baneo', corres el riesgo de descargar un archivo malicioso sin saberlo, ya que los cibercriminales saben de este bloqueo y están subiendo 'apps' que en realidad son virus camuflados.

¿Qué alternativas legales existen para escuchar música sin anuncios?

Si lo que quieres es seguir escuchando Spotify sin anuncios, te recomendamos pagar una suscripción. Actualmente, la compañía ofrece cuatro planes distintos, algunos incluso puedes pagarlos entre varias personas. Además, puedes tener 1 mes de Spotify Premium gratis, siempre y cuando no lo hayas reclamado anteriormente. Aquí los costos

Plan Individual: S/ 20.09 al mes

Plan Duo: S/ 26.90 al mes (puede pagarse entre dos personas)

Plan Familiar: S/ 32.90 al mes (puede pagarse entre cuatro personas)

Plan Estudiante: S/ 11.90 al mes

En caso de que no desees usar Spotify, puedes probar otras aplicaciones similares. YouTube Music, por ejemplo, es más económico (S/ 20,90 al mes cuesta su plan individual), e incluso tiene un Plan familiar que vale S/ 31,90 al mes. También puedes optar por Deezer (S/ 18,90 al mes) o Apple Music (US$ 6.49 mensuales).

Finalmente, también puedes utilizar Brave para evitar los anuncios de YouTube en tu teléfono. Este navegador, disponible en App Store y Play Store, te permitie visitar cualquier página web y oculta toda la publicidad. Se ha vuelto una excelente alternativa para muchas personas que no quieren pagar una suscripción, ya que también permite escuchar canciones, con la pantalla del celular apagada.