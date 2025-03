¿Qué significa la letra 'N' en tu smartphone? Descubre si debes tenerla activada o desactivada

Los teléfonos inteligentes fabricados por Samsung, Xiaomi, Motorola, entre otras marcas que usan Android como sistema operativo, tienen una sección llamada 'Área de estado' que se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla. Por lo general, en esta zona, se nos muestra la hora y el estado de la batería; sin embargo, también aparecen otros íconos.

Entre estos íconos, los más conocidos son el de Wi-Fi, los datos móviles, el GPS y el símbolo de Bluetooth, que aparece cuando emparejamos nuestro smartphone con un dispositivo externo, como un altavoz inteligente. No obstante, existe otro símbolo que puede mostrarse en el Área de estado y que llama bastante la atención, ya que tiene la forma de la letra N.

¿Qué significa el ícono de 'N' que aparece en tu teléfono?

Este misterioso ícono con forma de N, que puede aparecer en celulares de gama baja, media o alta, no debe preocuparte, ya que simplemente indica que la tecnología Near Field Communication (NFC), conocida en español como "comunicación de campo cercano", está activada en ese momento. ¿Para qué sirve exactamente? Te lo explicamos a continuación.

La tecnología NFC es similar al Bluetooth, ya que nos permite mandar información entre dispositivos; sin embargo, la gran diferencia radica en la distancia. Mientras que con el Bluetooth podemos transferir datos sin que los equipos estén físicamente juntos, el NFC requiere que ambos estén muy cerca, a una distancia máxima de 10 centímetros.

Por lo general, la tecnología NFC se utiliza para realizar pagos con el teléfono inteligente. Si instalas una billetera digital, como Google Wallet o Apple Wallet, podrás pagar tus consumos en una gran variedad de establecimientos que acepten tarjetas de débito o crédito. Solo tendrás que acercar el celular al POS para que se realice la transacción.

En la actualidad, muchas personas prefieren pagar con Google Wallet o Apple Wallet porque no necesitan sacar su tarjeta física, lo que reduce el riesgo de clonación. Además, estas billeteras digitales solo funcionan cuando el teléfono está cerca del POS y usan cifrado avanzado para proteger la información, por lo que es imposible que roben tus datos.

Además de permitirte pagar en diversos establecimientos, la tecnología NFC tiene múltiples usos. Por ejemplo, puede utilizarse para consultar el saldo o recargar crédito en tarjetas de transporte público, abrir puertas electrónicas con solo acercar el smartphone a un lector o funcionar como identificación digital para validar credenciales en eventos o entornos laborales.

¿Qué ocurre si desactivas el NFC de tu celular?

Si realizas pagos con Google Wallet, Apple Wallet u otra billetera digital, no es recomendable desactivar la función NFC en tu smartphone, ya que el pago no se procesará al acercar el teléfono al POS. Sin embargo, si prefieres utilizar otros métodos de pago que no dependan de esta tecnología, puedes deshabilitarla sin inconvenientes.

Al desactivar la función NFC en tu celular, también reduces el consumo de batería, ya que mantener esta tecnología activada todo el día, aunque sea en segundo plano, implica un ligero gasto de energía. Por , si no la utilizas con frecuencia, deshabilitarla puede ayudarte a optimizar el rendimiento de tu dispositivo y prolongar su autonomía.