¿Cómo activar el modo San Valentín de WhatsApp?: podrás cambiar su ícono por un corazón y más

Faltan pocos días para el 14 de febrero y, si te gusta personalizar tu cuenta de WhatsApp, te encantará saber que la aplicación de mensajería cuenta con una opción oculta para activar el modo San Valentín. Con este truco, no solo cambiarás el ícono de la app por un corazón, sino que también podrás hacer otras modificaciones temáticas. ¿Quieres saber cómo?

Es importante destacar que este método solo sirve en teléfonos inteligentes con sistema operativo Android. Si tienes un iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14 u otro modelo más antiguo, no podrás reemplazar el ícono verde de WhatsApp por un corazón; sin embargo, sí podrás personalizar otros aspectos, como el fondo de pantalla. A continuación, vamos a enseñarte.

¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp por un corazón?

Para reemplazar el ícono clásico de WhatsApp será necesario que instales una aplicación llamada Nova Launcher. Puedes descargarla desde Play Store y es totalmente gratuita. Lamentablemente, no existe un software similar para los iPhone, ya que Apple no permite que los usuarios modifiquen los íconos de las aplicaciones en ninguno de sus modelos.

Además de Nova Launcher, necesitarás la imagen que usarás en reemplazo del ícono predeterminado de WhatsApp. Puede ser un corazón, el logo de la aplicación, pero en rojo o rosado, entre otras opciones. Solo recuerda que esa imagen debe estar en formato PNG y, de preferencia, su fondo debe ser transparente. De esta forma, dará un mejor aspecto.

Si encontraste la imagen, pero tiene fondo blanco y no sabes cómo quitarlo, puedes utilizar la herramienta 'varita mágica' de Adobe Photoshop para removerlo. En caso no tengas este programa, puedes apoyarte en la página Photopea que ofrece las mismas opciones. También puedes probar apps o un portal RemoveBG que quita fondos con IA en segundos.

Entra a Nova Launcher y acepta los permisos

Te aparecerán varias interfaces. Elige la que más te guste. Puede que algunos íconos se muevan, así que debes ordenarlos

Mantén pulsado el ícono de WhatsApp durante unos segundos

Verás la opción Editar. Púlsala y podrás cambiar el ícono por la imagen que descargaste

También podrás modificar el nombre de la app. Puedes ponerle, por ejemplo, WPP

En caso no te gusten los cambios, desinstala Nova Launcher y todo volverá a la normalidad

¿Cómo personalizar tu cuenta de WhatsApp?

También podrás cambiar el fondo de pantalla de tus conversaciones de WhatsApp. Para eso, no necesitarás ninguna aplicación desconocida. Solo tendrás que descargar una imagen de San Valentín que tenga una buena resolución y que sea vertical. No uses imágenes horizontales o con baja resolución, ya que se verá pixelado. Luego sigue estas indicaciones:

Ingresa a los ajustes de WhatsApp

Ve al apartado Chats

Ahí encontrarás la opción Fondo de pantalla

Presiona el botón Cambiar y elige Mis fotos

Escoge la imagen de Halloween que descargaste previamente

Finalmente, también es posible reemplazar el fondo del teclado por una imagen de San Valentín. Al igual que el método anterior, no requiere del uso de ninguna aplicación, así que podrás emplearlo en Android e iOS. Solo necesitarás descargar una imagen temática (horizontal) que debe tener buena resolución. Después sigue estos pasos: