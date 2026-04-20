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Luis Figo, embajador global de TenTrade

TenTrade une fuerzas con uno de los 10 más icónicos del fútbol para inspirar a las nuevas generaciones y reforzar su compromiso con el talento del futuro.

Este anuncio coincide con el lanzamiento de la campaña “Inspirando al próximo 10”. Fuente: Difusión.
Este anuncio coincide con el lanzamiento de la campaña “Inspirando al próximo 10”. Fuente: Difusión.

TenTrade, uno de los brokers multiactivos más importantes de la industria, ha anunciado el nombramiento del legendario futbolista portugués Luis Figo, conocido como “El Paso Doble”, como su nuevo embajador global. El exjugador luso, considerado uno de los mejores extremos de su generación, militó en algunos de los clubes más prestigiosos de Europa, como el Real Madrid, el Inter de Milán y el Barcelona. Su legado y trayectoria encajan a la perfección con los valores de TenTrade: “ir a por lo que uno quiere, tomar las riendas de su éxito y jugar según sus propias reglas”.

Athos Agathocleous, Rasheed Altoun y Andreas Samatas, socios de TenTrade, comentaron sobre esta alianza con el mítico 10: “Estamos orgullosos de colaborar con Luis Figo. Es un campeón indiscutible, que redefinió lo que era posible sobre el escenario mundial, y ese es exactamente el estándar al que aspira TenTrade. Esto no es solo una asociación, sino una forma de pensar que todos compartimos. Estamos construyendo un bróker pensado para quienes juegan para ganar.”

El acuerdo de patrocinio con Figo también marca el lanzamiento de la campaña “Inspirando al próximo 10”, que conecta el legado del jugador con una iniciativa más general, centrada en la inspiración, la responsabilidad y la creación de oportunidades para las nuevas generaciones.

En busca de la excelencia

Más allá de la búsqueda constante de la excelencia, TenTrade comparte con el deporte rey importantes valores como, por ejemplo, la comunidad y el apoyo mutuo. Y es que, por muy exitoso que sea un equipo o por mucho talento que tengan sus jugadores, cuando cuenta con el respaldo de fans y aficionados, siempre puede llegar más lejos.

Por eso, TenTrade acompaña a sus clientes con atención personalizada, recursos educativos de autoaprendizaje y webinars especializados, ayudando tanto a traders principiantes como más experimentados a progresar, avanzar y alcanzar sus objetivos. Todo ello se complementa con un ecosistema de trading sólido y completo.

El entorno de trading de TenTrade ofrece, además, la posibilidad de operar de dos maneras: a través de un bróker tradicional o mediante un programa de cuentas financiadas. Cabe destacar que TenTrade es uno de los pocos brokers veteranos que ofrece ambas opciones. A ello se suman una ejecución ultrarrápida y spreads bajos, lo que garantiza precios competitivos y precisión incluso cuando el trader se enfrenta a mercados con una gran actividad.

Más ventajas y beneficios de TenTrade

Además de su oferta principal de trading y formación, TenTrade destaca por contar con un ecosistema integral “todo en uno”, que también incluye servicios de copy trading y un programa PAMM que da entrada a gestores profesionales que administran fondos de inversión estratégicos.

Para quienes buscan acceder al trading financiado, TenTrade subraya que los clientes pueden comenzar con la opción Funded Trader mediante el pago de una cuota única de registro. A partir de ahí, pueden ampliar su capital financiado hasta los US$500.000 gracias a un plan de escalado integrado.

Todas las cuentas financiadas ofrecen un apalancamiento de 1:100, lo que multiplica la capacidad de operar de cada cuenta. De esta manera, con una cuota de registro de solo US$43, que es el nivel más básico, puede llegar a controlar hasta US$100.000 en capital, en función de las posiciones abiertas y del margen disponible.

TenTrade también comunica de forma clara el funcionamiento de los pagos de su programa financiado: un reparto de beneficios del 70% “siempre igual para cuentas de todos los tamaños”, pagos de beneficios cada dos semanas y transferencias que, una vez solicitadas, llegan a la cuenta bancaria del trader en un plazo de 48 horas.

¿Será usted el próximo 10?

Con Luis Figo como rostro de la campaña “Inspirando al próximo 10”, TenTrade no solo celebra la excelencia, sino que marca todo un estándar. El mensaje es claro: el verdadero progreso nace de la mentalidad, la preparación, el apoyo y el entorno perfecto para crecer. Al combinar un enfoque centrado en la formación con un ecosistema de trading diseñado para los mercados modernos, TenTrade invita a los traders a acercarse a los mercados con más con una visión más clara, con más confianza y con la disciplina necesaria para “jugar su propio partido”.

Si desea obtener más información o “invertir en su éxito” con TenTrade, visite TenTrade.com o contacte con un miembro del equipo a través del chat de su página web.

Este contenido corresponde a un publirreportaje proporcionado por un cliente externo y está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Invertir en trading implica riesgos financieros, por lo que se recomienda informarse adecuadamente y actuar con responsabilidad.

[PUBLIRREPORTAJE]

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