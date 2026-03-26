Ica se encamina a liderar la transformación digital regional con el impulso de ICATEC

Este proyecto integra infraestructura y servicios digitales esenciales para la población.

Este proyecto integra infraestructura y servicios digitales esenciales para la población.

La transformación digital del Estado ya no se limita a discursos sobre innovación o modernización. En Ica, empieza a materializarse a través de una intervención con escala, estructura y proyección institucional: ICATEC, un proyecto que articula infraestructura, tecnología, digitalización documental, fortalecimiento de capacidades y desarrollo de servicios digitales para sectores críticos.

Con una inversión superior a los S/200 millones y bajo el mecanismo de Obras x Impuestos, esta iniciativa se perfila como uno de los esfuerzos regionales más ambiciosos en materia de modernización pública, y pone sobre la mesa una pregunta cada vez más relevante en el Perú: ¿cómo puede una región acelerar su transformación estatal con una visión integral y resultados sostenibles?

La respuesta, al menos en Ica, no pasa solo por incorporar herramientas digitales. Pasa por rediseñar la capacidad del Estado para responder mejor, ordenar sus procesos, reducir fricciones administrativas y acercar servicios a la ciudadanía.

Una transformación digital con lógica de sistema

A diferencia de proyectos centrados únicamente en equipamiento o software, ICATEC se ha estructurado como una intervención de múltiples capas. Su diseño incorpora cinco pilares que, en conjunto, permiten hablar no solo de digitalización, sino de una verdadera modernización institucional:

nueva infraestructura especializada,

renovación tecnológica,

digitalización masiva de archivos,

capacitación en competencias digitales,

y servicios digitales aplicados a salud, educación y transporte.

Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto donde gran parte de los procesos públicos en el país aún enfrenta desafíos de trazabilidad, acceso, interoperabilidad y eficiencia.

ICATEC optimiza procesos y servicios en salud, educación y transporte, facilitando el acceso ciudadano. Fuente: Difusión.

Del archivo físico a una nueva lógica de gestión pública

Uno de los componentes más emblemáticos del proyecto es la digitalización de más de 27 millones de documentos, incluidos archivos históricos que se remontan hasta 1840.

Este esfuerzo no solo tiene valor archivístico. También sienta las bases para una administración más ordenada, con mejor acceso a información, mayor continuidad operativa y menor dependencia del soporte físico.

En términos de política pública, esto conecta con una tendencia cada vez más relevante en el sector público: el tránsito hacia esquemas de gestión documentaria electrónica, trazabilidad administrativa y reducción progresiva del papel.

La infraestructura que acompaña este proceso incluye la construcción del Centro de Transformación Digital y Procesamiento de Datos Regional, concebido como el núcleo operativo de esta nueva etapa.

“Estamos construyendo un moderno Centro de Transformación Digital y Procesamiento de Datos, que incluirá servidores y un centro de control de operaciones digitales”, destacó el gobernador regional Jorge Hurtado.

Más que tecnología: capacidades institucionales y apropiación

La experiencia internacional muestra que los procesos de transformación digital fracasan cuando se limitan a incorporar tecnología sin trabajar sobre las personas, la cultura organizacional y la capacidad de adopción.

Por ello, ICATEC incorpora un programa de fortalecimiento de capacidades que incluye:

evaluación de competencias digitales,

formación e-learning,

sensibilización en ciberseguridad,

y capacitación técnica especializada.

Este componente es particularmente importante porque convierte la inversión en una capacidad operativa sostenible y no en una solución aislada o dependiente de corto plazo.

Servicios digitales con impacto en la vida cotidiana

Aunque la arquitectura del proyecto es compleja, su impacto más visible se medirá en algo mucho más simple: cómo mejora la experiencia del ciudadano.

En esa línea, ICATEC contempla nuevos servicios digitales para sectores de alto contacto con la población.

En salud, por ejemplo, se desarrollan canales como:

una central telefónica 24/7 del primer nivel de atención, que permitirán facilitar la solicitud de citas y acceso a campañas y teleconsejería en salud.

y el aplicativo móvil Salud Responde

En educación, se prevé la digitalización de procesos como:

la ratificación de matrícula escolar,

y la actualización del legajo docente .

Mientras que en transporte se habilitarán herramientas para:

agendar evaluaciones para licencias de conducir,

y consultar trámites en línea.

En conjunto, estas soluciones apuntan a una idea simple pero poderosa: que el ciudadano dependa menos del traslado, la fila, el papel y la incertidumbre.

El proyecto posiciona a Ica como referente en innovación pública, promoviendo la eficiencia. Fuente: Difusión.

El rol del sector privado en la modernización del Estado

ICATEC también pone en valor un punto clave en la agenda pública actual: la capacidad de colaboración entre Estado y empresa para acelerar soluciones de alto impacto.

El proyecto se ejecuta bajo el mecanismo de Obras por Impuestos y cuenta con la participación de Indra Group, compañía global especializada en tecnología, digitalización y transformación institucional.

La presencia de un actor con experiencia internacional aporta un componente relevante no solo en términos de ejecución, sino también como referencia sobre cómo modelos tecnológicos probados en otros contextos pueden adaptarse al ecosistema público regional.

“Este avance permitirá responder con mayor agilidad a los ciudadanos y mejorar la transparencia. Reduciremos la dependencia del papel apostando por una gestión pública moderna y sostenible”, señaló Gonzalo Tassano, responsable país de Indra Group y representante del consorcio ejecutor del proyecto.

Una señal para la agenda regional del país

En un escenario donde la descentralización sigue enfrentando desafíos de gestión, proyectos como ICATEC abren una discusión más amplia: cómo las regiones pueden convertirse en laboratorios de innovación pública y no solo en receptoras de lineamientos nacionales.

Ica hoy no solo avanza en digitalización. También empieza a construir un relato distinto sobre la gestión regional: uno en el que la modernización pública puede ser visible, estructural y útil.

Si logra consolidarse, ICATEC no solo será un proyecto relevante para Ica. También podría convertirse en una referencia para otras regiones del país que buscan acelerar su propia transformación estatal.

La modernización del Estado no ocurre con una sola plataforma ni con un solo anuncio. Ocurre cuando infraestructura, tecnología, procesos y personas comienzan a moverse en la misma dirección.

En Ica, ese proceso ya está en marcha.

ICATEC en cifras

+ S/200 millones de inversión

27 millones de documentos en digitalización

4 millones de imágenes mensuales

+ 300 empleos directos

Servicios digitales para salud, educación y transporte

[PUBLIRREPORTAJE]



