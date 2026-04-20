Cyber wow 2026: alu confirma descuentos de hasta 45% en cuatro líneas del 20 al 23 de abril

La campaña cyber wow de abril arranca este lunes 20 con más de 80 marcas participantes

La campaña cyber wow de abril arranca este lunes 20 con más de 80 marcas participantes

La campaña cyber wow de abril arranca este lunes 20 con más de 80 marcas participantes, y entre ellas alu confirmó su participación con descuentos de hasta 45% en productos Disney, Marvel, Star Wars, Pokemon y gaming. La tienda peruana estructuró la oferta en cuatro sub-colecciones internas para facilitar la compra según el tipo de producto.

La campaña corre del lunes 20 al jueves 23 de abril. Durante esos cuatro días, los descuentos se aplican sobre el precio regular ya publicado en la ficha del producto, sin cupones ni requisitos adicionales.

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Qué incluye la colección cyber wow de alu

La página principal de cyber wow concentra los productos marcados de la primera tanda, organizados por personaje (Mickey, Minnie, Lilo & Stitch y Logitech) y por tipo (mochilas, bolsos, parlantes, mouse, teclados y auriculares). Los precios arrancan desde S/. 69 en parlantes Mickey hasta S/. 850 en teclados Logitech Pro X TKL.

Para facilitar la navegación, alu dividió la campaña en cuatro ejes: Cyber Disney (artículos con licencia oficial Disney), Cyber Escolar (mochilas y loncheras para el regreso a clases), Cyber Mouse (accesorios Logitech de entrada y media gama) y Cyber Gamer (setups gaming premium).

Ofertas destacadas de la primera página

Entre los productos con mayor descuento aparecen la Mochila Casual Minnie B26 (de S/. 182 a S/. 100), el Morral Minnie Rosado (de S/. 143 a S/. 80) y el Parlante P60 Mickey Mouse (de S/. 115 a S/. 69). En tecnología, el mouse Logitech G203 Lightsync baja de S/. 125 a S/. 95, y el audífono Logitech G Pro X llega a S/. 510 desde S/. 693.

Los métodos de pago incluyen Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Yape, Plin y PagoEfectivo. Este último resulta útil para usuarios sin tarjeta ni billetera digital, porque genera un código para pagar en bodega o banco sin necesidad de abrir una cuenta.

Cómo aprovechar la campaña

Antes de comprar conviene crear la cuenta en la tienda. El checkout se agiliza cuando los datos de envío ya están cargados, lo cual importa porque varios productos de la primera página tienen stock limitado y pueden agotarse antes del jueves. Suscribirse al newsletter de alu suele desbloquear avisos tempranos y cupones extra.

La mayoría de los descuentos oscila entre 40% y 45%. Si un producto aparece con rebaja menor, lo más probable es que esté dentro de la media del mercado y no justifique la urgencia. En cambio, los bolsos Mickey y Lilo & Stitch a S/. 117 (desde S/. 208) están por debajo del precio habitual de importación, y suelen ser los primeros que se agotan.



