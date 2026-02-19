Roberto Sánchez NO lidera encuesta presidencial: entidad que la elaboró no está registrada ante el JNE

LO FALSO:

Roberto Sánchez lidera encuesta para las elecciones generales de 2026 con 23.9%.

LO VERDADERO:

La entidad a la que se le atribuye el sondeo, Rondas Campesinas, no pertenece al Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que sus resultados no son fiables.

Rondas Campesinas no cuenta con registro RUC en la Sunat.

Rondas Campesinas suele compartir contenido fundamentado solo en reacciones de Facebook.

En plataformas como Facebook se ha difundido una encuesta que sitúa a Roberto Sánchez en primer lugar con vista a las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, tras realizar una búsqueda de Rondas Campesinas, a quien se le atribuye el sondeo, en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no se encontró información. Se obtuvo el mismo resultado tras indagar por su registro RUC en Sunat. Además, su página de Facebook se dedica a publicar “encuestas” basadas solo en reacciones y no en sustentos científicos, por lo que el contenido viralizado carece de autenticidad.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En redes sociales circulan publicaciones que afirman que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, lidera encuesta presidencial con 23.9%, seguido por Yonhy Lescano de Cooperación Popular con 15.1% y Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras con 10.5%.

Tras realizarse una búsqueda de Rondas Campesinas, entidad a la que se atribuye el sondeo, en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —padrón oficial que, según la Resolución N.º 0107-2025-JNE, habilita a personas y empresas a elaborar y difundir encuestas electorales y estudios de opinión— se comprobó que no aparece inscrita.

Por tanto, no cuenta con autorización oficial para publicar resultados de encuestas en el Perú.

De igual manera, se realizó una búsqueda en la página web de la Sunat. Tampoco se encontró respuesta.

Además, tras revisar la página de Facebook de ‘Rondas Campesinas’ se encontró que sus publicaciones suelen mostrar temáticas de “¿Qué opinas de…?”, “¿Estás de acuerdo con…?” y “encuestas” basadas solo en reacciones, sin ningún otro tipo de aval.

Por los motivos señalados en líneas anteriores, la encuesta difundida en redes carece de veracidad.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha compartido una encuesta que posiciona a Roberto Sánchez en primer lugar de intención de voto presidencial 2026. No obstante, luego de realizar una búsqueda de la entidad a la que se le atribuye el sondeo, Rondas Campesinas, en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no se encontró información. Ocurrió lo mismo tras indagar por su RUC en la Sunat. Adicionalmente, Rondas Campesinas suele publicar “encuestas” basadas solo en reacciones de Facebook, sin algún otro fundamento, por lo que su contenido carece de fiabilidad.

