Omnicanalidad estratégica: El motor para reducir costos y erradicar el spam en el Perú

El panorama empresarial en el Perú ha dado un giro definitivo este 2026. Según datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el ecosistema digital ya suma más de 332,000 comercios activos, mientras que el uso de billeteras digitales como Yape y Plin ha bancarizado a millones, acelerando la frecuencia de compra online. En este escenario de alta competitividad, la saturación publicitaria se ha convertido en el principal enemigo de la conversión.

Para Miguel Guibovich, Country Manager de indigitall para Perú y Chile, el reto actual no es solo estar presente en múltiples canales, sino saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. "El consumidor peruano hoy es más exigente; ya no tolera el contenido genérico. La clave para las empresas locales reside en mapear el Customer Journey (experiencia del cliente) para transformar el spam en mensajes de valor", afirma el ejecutivo.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

El fin del "spam" y la personalización como escudo

La comunicación intrusiva no solo aleja al cliente, sino que destruye la rentabilidad. Un flujo omnicanal bien diseñado permite que, si un usuario ya concretó una compra tras ver un anuncio en Instagram, el sistema detenga automáticamente el envío de correos recordatorios o SMS innecesarios.

"Al crear flujos basados en el comportamiento real, evitamos la fatiga del usuario. No se trata de disparar ráfagas de mensajes, sino de orquestar una conversación coherente. Si el cliente interactúa por WhatsApp, la marca debe reconocer ese hito y no reiniciar el ciclo por otro canal", explica Guibovich desde la dirección de indigitall, compañía líder en soluciones de personalización e inteligencia artificial.

Eficiencia operativa: Menos costos, más margen

En una economía que busca la eficiencia, la automatización de estos flujos permite a las empresas peruanas reducir drásticamente sus costos operativos. Según expertos del sector, la implementación estratégica de la omnicanalidad puede generar beneficios inmediatos en tres frentes:

Ahorro en canales pagados: Al dejar de impactar a usuarios que ya están avanzados en el embudo de ventas, se optimiza el presupuesto de pauta publicitaria.

Reducción de carga en atención al cliente: Los flujos inteligentes resuelven dudas frecuentes de forma automática, permitiendo que los equipos humanos se enfoquen en ventas de alto valor.

Aumento del Customer Lifetime Value: Un cliente que recibe atención personalizada y sin fricciones tiende a recomprar, bajando el costo de adquisición (CPA) a largo plazo.

El reto del 2026: Confianza y seguridad

La adopción de estas tecnologías viene acompañada de una exigencia mayor en seguridad. Recientemente, indigitall reforzó su posición en la región al anunciar la obtención de la certificación SOC 2 Tipo II, un estándar internacional que garantiza la máxima protección de datos y disponibilidad de sus sistemas.

"Para el empresariado, contar con socios tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información es vital. La omnicanalidad solo es efectiva si se construye sobre una base de confianza técnica absoluta", concluye Guibovich.

Con una penetración de internet que ya roza el 82% en el país, el 2026 se perfila como el año donde la "automatización con propósito" separará a las empresas líderes de aquellas que se queden atrapadas en la saturación digital.