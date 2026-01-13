¿Tienes un teléfono Android? La lista de malwares que infectaron más dispositivos

Latinoamérica enfrenta un desafío significativo en seguridad móvil, con México y Brasil como los grandes epicentros del malware malicioso en Android. En nuestra región, Android tiene un gran dominio en el mercado, donde la coexistencia de dispositivos modernos y desactualizados crea un caldo de cultivo ideal para ciberataques. Al respecto, conversamos con expertos de ESET, quienes señalan que esta fragmentación es un factor clave en la proliferación de códigos malignos.

“Muchos de los canales de distribución más efectivos siguen plenamente vigentes en la región. Campañas por SMS o mensajería con enlaces directos, APK modificadas que se comparten fuera de las tiendas oficiales y aplicaciones que logran entrar en tiendas formales con muy pocas reseñas o señales de actividad real siguen siendo vectores clave", precisa Martina Lopez, investigadora de ESET.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

Los malware más críticos

Trojan.Android/Exploit.CVE-2012-6636: Una vulnerabilidad antigua pero persistente. Aprovecha fallos en aplicaciones Android que usan componentes heredados o WebView inseguros en versiones previas a Android 4.2. Aunque el dispositivo sea moderno, una app desactualizada puede mantener esta puerta abierta a la ejecución de acciones no autorizadas. Este exploit se encuentra en APKs fuera de tiendas oficiales o en apps sin soporte, y su facilidad de uso lo convierte en una amenaza constante.

Una vulnerabilidad antigua pero persistente. Aprovecha fallos en aplicaciones Android que usan componentes heredados o WebView inseguros en versiones previas a Android 4.2. Aunque el dispositivo sea moderno, una app desactualizada puede mantener esta puerta abierta a la ejecución de acciones no autorizadas. Este exploit se encuentra en APKs fuera de tiendas oficiales o en apps sin soporte, y su facilidad de uso lo convierte en una amenaza constante. Trojan.Android/Exploit.Lotoor: Desde hace más de una década, este grupo de exploits busca acceso root en dispositivos Android. Explota vulnerabilidades en versiones tempranas del sistema operativo (2010-2013), escalando privilegios para ejecutar código con permisos superiores. Lotoor reaparece en herramientas maliciosas que desinstalan apps de seguridad, modifican configuraciones o instalan payloads adicionales.

Desde hace más de una década, este grupo de exploits busca acceso root en dispositivos Android. Explota vulnerabilidades en versiones tempranas del sistema operativo (2010-2013), escalando privilegios para ejecutar código con permisos superiores. Lotoor reaparece en herramientas maliciosas que desinstalan apps de seguridad, modifican configuraciones o instalan payloads adicionales. Trojan.Android/Pandora: Una variante de Mirai adaptada a Android, detectada en 2023 en apps de streaming populares. Infecta dispositivos Android TV Box y sticks, convirtiéndolos en parte de una botnet para lanzar ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS). Se detectó incluso en firmware modificado de fábrica, ampliando su alcance.

Consejos Esenciales

Ante este panorama, la protección es crucial y puedes seguir algunas de estas recomendaciones claves: