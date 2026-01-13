¿Tienes un teléfono Android? La lista de malwares que infectaron más dispositivos
Expertos de ciberseguridad advierten sobre la proliferación de malware en la región, con métodos agresivos y bastante comunes que siguen en plena vigencia, pero pocos saben cómo evitarlos.
- ¿Qué fue lo más buscado en Google Perú en el 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos
- ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?
Latinoamérica enfrenta un desafío significativo en seguridad móvil, con México y Brasil como los grandes epicentros del malware malicioso en Android. En nuestra región, Android tiene un gran dominio en el mercado, donde la coexistencia de dispositivos modernos y desactualizados crea un caldo de cultivo ideal para ciberataques. Al respecto, conversamos con expertos de ESET, quienes señalan que esta fragmentación es un factor clave en la proliferación de códigos malignos.
“Muchos de los canales de distribución más efectivos siguen plenamente vigentes en la región. Campañas por SMS o mensajería con enlaces directos, APK modificadas que se comparten fuera de las tiendas oficiales y aplicaciones que logran entrar en tiendas formales con muy pocas reseñas o señales de actividad real siguen siendo vectores clave", precisa Martina Lopez, investigadora de ESET.
TE RECOMENDAMOS
TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD
PUEDES VER: ¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026
Los malware más críticos
- Trojan.Android/Exploit.CVE-2012-6636: Una vulnerabilidad antigua pero persistente. Aprovecha fallos en aplicaciones Android que usan componentes heredados o WebView inseguros en versiones previas a Android 4.2. Aunque el dispositivo sea moderno, una app desactualizada puede mantener esta puerta abierta a la ejecución de acciones no autorizadas. Este exploit se encuentra en APKs fuera de tiendas oficiales o en apps sin soporte, y su facilidad de uso lo convierte en una amenaza constante.
- Trojan.Android/Exploit.Lotoor: Desde hace más de una década, este grupo de exploits busca acceso root en dispositivos Android. Explota vulnerabilidades en versiones tempranas del sistema operativo (2010-2013), escalando privilegios para ejecutar código con permisos superiores. Lotoor reaparece en herramientas maliciosas que desinstalan apps de seguridad, modifican configuraciones o instalan payloads adicionales.
- Trojan.Android/Pandora: Una variante de Mirai adaptada a Android, detectada en 2023 en apps de streaming populares. Infecta dispositivos Android TV Box y sticks, convirtiéndolos en parte de una botnet para lanzar ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS). Se detectó incluso en firmware modificado de fábrica, ampliando su alcance.
Consejos Esenciales
PUEDES VER: ¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?
Ante este panorama, la protección es crucial y puedes seguir algunas de estas recomendaciones claves:
- Actualice su dispositivo: Mantenga Android al día y evite usar versiones antiguas.
- Fuentes confiables: Descargue aplicaciones solo de tiendas oficiales o fuentes verificadas.
- Evite APKs desconocidos: Desconfíe de ofertas de funciones "premium" o contenido gratuito de origen incierto.
- Verifique las apps: Revise permisos, la reputación del desarrollador y reseñas reales antes de instalar.
- Use seguridad robusta: Instale soluciones de seguridad confiables que detecten exploits, troyanos y comportamientos anómalos.
- No desactive protecciones: Mantenga activas las protecciones del sistema y evite la instalación de apps desconocidas.
- Sea precavido: Desconfíe de mensajes, enlaces o anuncios que prometan accesos rápidos, descuentos o funciones especiales.