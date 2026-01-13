HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
Tecnología

¿Tienes un teléfono Android? La lista de malwares que infectaron más dispositivos

Expertos de ciberseguridad advierten sobre la proliferación de malware en la región, con métodos agresivos y bastante comunes que siguen en plena vigencia, pero pocos saben cómo evitarlos.

Las brechas de seguridad son frecuentes. Foto: Composición
Las brechas de seguridad son frecuentes. Foto: Composición

Latinoamérica enfrenta un desafío significativo en seguridad móvil, con México y Brasil como los grandes epicentros del malware malicioso en Android. En nuestra región, Android tiene un gran dominio en el mercado, donde la coexistencia de dispositivos modernos y desactualizados crea un caldo de cultivo ideal para ciberataques. Al respecto, conversamos con expertos de ESET, quienes señalan que esta fragmentación es un factor clave en la proliferación de códigos malignos.

“Muchos de los canales de distribución más efectivos siguen plenamente vigentes en la región. Campañas por SMS o mensajería con enlaces directos, APK modificadas que se comparten fuera de las tiendas oficiales y aplicaciones que logran entrar en tiendas formales con muy pocas reseñas o señales de actividad real siguen siendo vectores clave", precisa Martina Lopez, investigadora de ESET.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

lr.pe

Los malware más críticos

  • Trojan.Android/Exploit.CVE-2012-6636: Una vulnerabilidad antigua pero persistente. Aprovecha fallos en aplicaciones Android que usan componentes heredados o WebView inseguros en versiones previas a Android 4.2. Aunque el dispositivo sea moderno, una app desactualizada puede mantener esta puerta abierta a la ejecución de acciones no autorizadas. Este exploit se encuentra en APKs fuera de tiendas oficiales o en apps sin soporte, y su facilidad de uso lo convierte en una amenaza constante.
  • Trojan.Android/Exploit.Lotoor: Desde hace más de una década, este grupo de exploits busca acceso root en dispositivos Android. Explota vulnerabilidades en versiones tempranas del sistema operativo (2010-2013), escalando privilegios para ejecutar código con permisos superiores. Lotoor reaparece en herramientas maliciosas que desinstalan apps de seguridad, modifican configuraciones o instalan payloads adicionales.
  • Trojan.Android/Pandora: Una variante de Mirai adaptada a Android, detectada en 2023 en apps de streaming populares. Infecta dispositivos Android TV Box y sticks, convirtiéndolos en parte de una botnet para lanzar ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS). Se detectó incluso en firmware modificado de fábrica, ampliando su alcance.

Consejos Esenciales

PUEDES VER: ¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?

lr.pe

Ante este panorama, la protección es crucial y puedes seguir algunas de estas recomendaciones claves:

  1. Actualice su dispositivo: Mantenga Android al día y evite usar versiones antiguas.
  2. Fuentes confiables: Descargue aplicaciones solo de tiendas oficiales o fuentes verificadas.
  3. Evite APKs desconocidos: Desconfíe de ofertas de funciones "premium" o contenido gratuito de origen incierto.
  4. Verifique las apps: Revise permisos, la reputación del desarrollador y reseñas reales antes de instalar.
  5. Use seguridad robusta: Instale soluciones de seguridad confiables que detecten exploits, troyanos y comportamientos anómalos.
  6. No desactive protecciones: Mantenga activas las protecciones del sistema y evite la instalación de apps desconocidas.
  7. Sea precavido: Desconfíe de mensajes, enlaces o anuncios que prometan accesos rápidos, descuentos o funciones especiales.
Notas relacionadas
¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

LEER MÁS
¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?

¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?

LEER MÁS
Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

Por fin se tendrá señal 5G real con operadoras: MTC firma para el despliegue de la tecnología

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caída masiva de Twitter: usuarios reportan problemas en tiempo real y Downdetector confirma interrupciones en 'X'

Caída masiva de Twitter: usuarios reportan problemas en tiempo real y Downdetector confirma interrupciones en 'X'

LEER MÁS
¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

LEER MÁS
Google y Walmart impulsan a Gemini como una plataforma de comercio electrónico integrada al chat de inteligencia artificial

Google y Walmart impulsan a Gemini como una plataforma de comercio electrónico integrada al chat de inteligencia artificial

LEER MÁS
¿Cada cuánto debes darle mantenimiento a tu PC y por qué es tan necesario hacerlo?

¿Cada cuánto debes darle mantenimiento a tu PC y por qué es tan necesario hacerlo?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios de atención y rutas durante el paro del 14 de enero

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Tecnología

Caída masiva de Twitter: usuarios reportan problemas en tiempo real y Downdetector confirma interrupciones en 'X'

¿Vuelven los teléfonos con teclado y entrada jack? Así es el móvil que presentaron en el CES 2026

Google y Walmart impulsan a Gemini como una plataforma de comercio electrónico integrada al chat de inteligencia artificial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025