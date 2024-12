¿Para qué sirve el círculo que las fundas de los iPhone tienen en la parte trasera?

Los teléfonos inteligentes (Android o iPhone) son dispositivos delicados y costosos. Por ese motivo, muchas personas prefieren utilizar fundas, llamadas también 'cases', para proteger su smartphone de los golpes y caídas accidentales. Aunque todas las carcasas cumplen esta función, algunas ofrecen una característica adicional, sobre todo si tienen un círculo en la parte trasera.

Si visitas una tienda de fundas para celulares, seguramente notarás que muchas de ellas (especialmente las de iPhone) poseen un círculo en la parte trasera. La mayoría podría pensar que son un elemento decorativo para diferenciar los teléfonos de Apple de los Android; sin embargo, este círculo indica una característica muy valiosa que solo algunos conocen. ¿Cuál es?

¿Para qué sirve el círculo en la funda de los iPhone?

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, las fundas con un círculo en la parte trasera son conocidas como fundas 'MagSafe' o fundas magnéticas, y son exclusivas para los iPhones (a partir del iPhone12). Este círculo, en realidad, no es un algo decorativo, se trata de un imán que permite cargar el equipo de forma inalámbrica.

Quizás no lo recuerdes, pero en octubre de 2020, Apple lanzó el iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, los primeros teléfonos de la manzana mordida que eran compatibles con MagSafe. Esta tecnología (exclusiva de Apple) usa imanes para ofrecer una carga inalámbrica más eficiente y precisa.

Aunque la tecnología MagSafe funcionaba perfectamente, había un problema: la fuerza de adhesión magnética disminuía cuando los usuarios colocaban una funda protectora en sus iPhone 12. Por ese motivo, los de Cupertino fabricaron carcasas especiales con imanes incorporados, los cuáles tienen la forma de un círculo.

Es decir, si la funda no tuviera estos imanes con forma de círculo en la parte trasera, la carga inalámbrica podría interrumpirse fácilmente, ya que el iPhone podría deslizarse fuera del cargador MagSafe. Cabe destacar que no solo existen carcasas originales con este diseño, también versiones no oficiales, por lo que es importante elegir con cuidado.

¿Esta tecnología está presente en los Android?

MagSafe es una tecnología exclusiva de Apple, así que no la verás en teléfonos Android. Sin embargo, eso no significa que celulares de Oppo, Xiaomi, Samsung, Huawei, entre otras marcas, no cuenten con carga inalámbrica. Muchos equipos ofrecen carga inalámbrica Qi que permite cargarlos sin necesidad de imanes. Vale resaltar que no es tan precisa.

De acuerdo con la publicación, en el mercado existen fundas para teléfonos Android que posee un aro magnético, diseñadas específicamente para dispositivos móviles que soportan carga inalámbrica. Esto permite a los usuarios disfrutar de una carga inalámbrica más eficiente, similar a la experiencia de MagSafe.