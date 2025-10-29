HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Adiós a una era: Sony desconectará los primeros servicios de la PlayStation 4 a partir de 2026

Lanzada en 2013, la PS4 vendió más de 117 millones de unidades, siendo un referente en la historia de los videojuegos.

La desactivación de la PlayStation 4 confirma el fin de una era que ha marcado a millones de gamers.
La desactivación de la PlayStation 4 confirma el fin de una era que ha marcado a millones de gamers.

El fin de la PlayStation 4 comienza a hacerse realidad, luego de que la compañía Sony confirmara la desactivación de varias funciones sociales y comunitarias de la famosa consola. Aunque el hardware seguirá funcionando, se ha iniciado la transición definitiva hacia una nueva generación para dar mayor prioridad a la circulación y venta de su sucesora: la PlayStation 5, y próximamente, la PS6.

Así como en su momento la compañía tecnológica anunció el fin de las consolas que la precedieron, ahora se despide oficialmente de este modelo icónico para dar paso a una nueva era de videojuegos con mayores capacidades gráficas y en la integración de experiencias digitales más avanzadas.

La PlayStation estuvo por más de diez más entre las principales consolas más vendidas del mundo. Foto: Tarreo

La PlayStation estuvo por más de diez más entre las principales consolas más vendidas del mundo.

Más de una década regalando momentos memorables para los gamers

Tras su lanzamiento en 2013, la PlayStation 4 fue una de las consolas con mayor expectativa que se ha generado entre los usuarios gamers. Los logros más destacados que ha conseguido la PS4 se destaca en la cantidad de ventas que ha logrado realizar. Alcanzó más de 117 millones de unidades distribuidas, solo por detrás del emblemático PS2.

Entre los títulos más emblemáticos que marcaron la historia de la consola se encuentran Bloodborne, The Last of Us Part II, God of War y Uncharted 4.

La desaparición del PS4 del mercado ha generado tristeza entre la comunidad gamer, que, al conocer la noticia, comprendió que esto marca el inicio de una nueva era en la industria de las consolas. En la actualidad, la PlayStation 5 y su catálogo de videojuegos se consolidan como el nuevo estándar de entretenimiento. Esta nueva generación ofrece experiencias más inmersivas, un rendimiento superior y títulos exclusivos que perfilan el futuro de la marca.

¿Cuándo comenzarán a desaparecer las consolas de PS4?

Según los nuevos reportes de SpazioGames, la desaparición de la PlayStation 4 del mercado comenzará a ejecutarse entre fines de 2025 y comienzos de 2026, con el objetivo de dar prioridad a la transición definitiva hacia la PlayStation 5. Por ello, se tiene previsto que, en 2026, las luces del PS4 se apaguen definitivamente. Este hecho provocaría millones de reacciones entre jugadores que recordarán los videojuegos y las comunidades que se formaron en torno a la consola.

