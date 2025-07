Sin pagar YouTube Premium: así evitas que los videos se pausen al apagar la pantalla del celular

La aplicación oficial de YouTube, que viene preinstalada en todos los teléfonos Android, no permite la reproducción en segundo plano. Es decir, los videos se pausan automáticamente cuando los usuarios apagan la pantalla de su smartphone o intentan abrir otras apps, como WhatsApp, Facebook, Telegram, X, entre otras. ¿Por qué sucede esto?

Quizás no lo sepas, pero la reproducción en segundo plano es una función exclusiva de las personas que pagaron YouTube Premium. En la actualidad, esta suscripción cuesta S/ 26.90 mensuales y ofrece otros beneficios, como la descarga de videos, acceso completo a YouTube Music y la posibilidad de disfrutar de videos sin anuncios.

¿Es posible tener la reproducción en segundo plano gratis?

Durante muchos años, los smartphones fabricados por Xiaomi (incluso los Redmi y POCO) venían con una opción que permitía a los usuarios escuchar los videos de YouTube con la pantalla apagada. Lastimosamente, a principios del 2024, la compañía china se vio obligada a quitar esta función, ya que atentaba contra las políticas de Google.

Aunque Xiaomi haya quitado esta función, eso no significa que los usuarios de YouTube puedan disfrutar de muchas funciones premium, sin tener que pagar una suscripción mensual. No obstante, será necesario instalar una aplicación adicional en nuestro teléfono, ya que la versión oficial no admite la reproducción en segundo plano, a menos que pagues.

Actualmente, existen muchas aplicaciones alternativas a YouTube, como YouTube Vanced o NewPipe, que sirven para ver videos sin anuncios y reproducir el contenido en segundo plano. El problema con estas apps es que no se encuentran en sitios oficiales, por lo que descargarlas en nuestro teléfono es muy riesgoso, ya que podrían venir con malware.

Afortunadamente, existe una aplicación que nos permite disfrutar de varias ventajas exclusivas de YouTube Premium, como quitar los anuncios de la plataforma y reproducir videos con la pantalla apagada. Se trata de Brave, un navegador que trae un bloqueador de publicidad integrado y que permite ver videos con la pantalla apagada.

¿Cómo configurar Brave en tu teléfono?

Brave, a diferencia de YouTube Vanced o NewPipe, se encuentra disponible en Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Google y Apple, respectivamente. Eso quiere decir que la aplicación ha sido revisada por ambas compañías y no contiene ningún software malicioso que haya sido incluido para robar la información de los usuarios.

Para disfrutar de las funciones premium de YouTube en Brave, no basta con descargar la aplicación en nuestro teléfono inteligente o tablet, también será necesario que configures el navegador correctamente. De esta manera, te aseguras de sacarle el máximo provecho a esta herramienta que Google no quiere que conozcas. Aquí los pasos:

Descarga Brave en tu celular

Abre la aplicación y en la barra de búsqueda escribe www.youtube.com

Se abrirá YouTube y podrás iniciar sesión con tu cuenta

Pulsa el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina inferior derecha, y elige Configuración

Ve al apartado Multimedia y asegúrate que la Reproducción en segundo plano esté activada

Eso sería todo. Ahora regresa a la página principal de YouTube y podrás ver los videos sin anuncios. En caso apagues la pantalla del teléfono, la reproducción continuará. Finalmente, se recomienda crear un ícono de acceso directo en la pantalla del celular, con el objetivo de que entres directamente a la plataforma. Para hacerlo, solo debes elegir la opción "Agregar a la pantalla principal" y aceptar.