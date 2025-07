Los vendedores de smartphones, sean Android o iPhone, suelen hablarte de las principales características de sus dispositivos. Por lo general, te mencionarán la cantidad de cámaras, el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento interno y la capacidad de la batería. Sin embargo, algunos también resaltan otras especificaciones importantes, como la certificación IP. ¿Qué significa esto?

La certificación IP es un estándar establecido por la IEC (International Electrotechnical Commission) que permite conocer el nivel de protección de los smartphone y otros dispositivos electrónicos frente a la entrada de polvo y agua. Estas letras iniciales, que significan Ingress Protection, van acompañadas de dos números que especifican el grado de resistencia del equipo.

¿En qué se diferencia la protección IP68 e IP69?

El primer número, que va del 0 al 6, indica el nivel de resistencia del equipo frente a la entrada de polvo. El segundo dígito, que puede variar del 0 al 9, muestra qué tan protegido está contra el agua. En otras palabras, un smartphone con certificación IP68 o IP69 ofrece una mayor resistencia al polvo y al agua que otro que ofrezca una certificación IP56.

En la actualidad, la mayoría de smartphones cuentan con certificación IP68, es decir, son resistentes al polvo y al agua. No obstante, esto no quiere decir que sean teléfonos acuáticos, ya que existen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no deben sumergirse a más de metro y medio de profundidad ni por más de 30 minutos. Además, el agua no debe ser salada, como la del mar, ni contener químicos.

Samsung, Xiaomi, Motorola, entre otras marcas famosas, han desarrollado teléfonos con certificación IP68, lo que brinda mucha tranquilidad a los usuarios en caso su dispositivo se moje en situaciones cotidianas. Por ejemplo, usarlo bajo la lluvia, si se cae en un balde de agua o una piscina, o que sea mojado accidentalmente en carnavales u otras celebraciones.

Aunque la certificación IP68 es la más común en la actualidad, algunas marcas como Realme han empezado a presentar teléfonos inteligentes con certificación IP69. El Realme C75, por ejemplo, es el primer smartphone de gama de entrada que cuenta con este nivel de protección, que destaca por resistir chorros de agua a alta presión y altas temperaturas.

¿Qué certificación debe tener tu teléfono para usarlo bajo el agua?

La mayoría de personas cree que, si un teléfono tiene certificación IP69, automáticamente es más resistente que uno con certificación IP68. Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que contar con una certificación superior no garantiza que el dispositivo cumpla con todos los requisitos de protección de los niveles inferiores.

Por ejemplo, un celular IP69 puede estar diseñado para soportar chorros de agua a alta presión, pero no necesariamente resistirá inmersiones prolongadas, como sí lo garantiza la certificación IP68. Es decir, si entras a una piscina con un celular IP69, es muy probable que, después de un tiempo bajo el agua, esta termine filtrándose y dañando el dispositivo.

En conclusión, si lo que quieres es tomar fotografías o grabar videos bajo el agua, debes asegurarte de que tu smartphone posea certificación IP68. Si solo tiene certificación IP69, no será resistente a inmersiones prolongadas, a menos que también tenga la IP68. Finalmente, recuerda que siempre existe un límite de tiempo y profundidad que no debes superar para evitar dañar tu equipo.