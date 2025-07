Cuatro preguntas esenciales para hacer antes de integrar herramientas de inteligencia artificial en tu vida diaria

La inteligencia artificial cada día vienen avanzando y las personas lo usan como su asistente virtual ya que nos ayuda a redactar texto, buscar información crear imágenes, ayuda en nuestras tareas diarias, alarmas e incluso ayuda en una enfermedad o ayuda posológica. Uno de los ejemplos principales es ChatGPT. Esta herramienta tiene más de un millón de usuarios en su estreno.

La experta canadiense en tecnología, Sasha Luccioni, es la jefa de asuntos filantrópicos climáticos de Hugging Face, una empresa que trabaja con códigos de IA. La experta comentó: 'Veo la IA como un amplificador, tanto de lo bueno como de lo malo de la humanidad, pero necesitamos asegurarnos de que mantendremos el control', en una entrevista para 'BBC 100 mujeres'. Es por eso que la experta nos plantea cuatro preguntas antes de usar la inteligencia artificial.

PUEDES VER: Bill Gates predice la única carrera que la inteligencia artificial no reemplazará ni en un siglo

Las cuatro preguntas antes de usar la inteligencia artificial

¿Cuál es la mejor herramienta de IA para tus necesidades?

Cada una de las herramientas de IA hace cosas diferentes, según Sasha. Cada aplicación tiene su especialidad: unas editan fotos, otras son mejores para buscar información, otras redactan textos y otras ordenan la vida, entre otras. "Algunas veces optamos por las herramientas más populares de IA porque las conocemos y pueden hacer muchas cosas, pero frecuentemente también hay algunas que tienen el propósito de hacer tareas específicas, como contestar preguntas científicas, que podrían hacer un mejor trabajo", nos indica la experta en IA.

¿Se puede confiar en las respuestas de la IA?

La facilidad y rapidez que te brinda una respuesta de la IA es increíble pero, muchas veces son equivocadas, no son verdaderas o no acertadas es por eso que Sasha Luccioni nos indica que: "Los modelos de IA pueden inventarse cosas que no existen, tan sólo porque suenan verosímiles. Eso puede generar muchos problemas cuando las usas para el trabajo o la escuela",

¿Qué información estoy compartiendo?

Para compartir datos e información con la IA, debemos tener cuidado, ser precisos y garantizar la veracidad, ya que estos datos pueden ser utilizados por la misma IA para ayudar a otras personas en el futuro. Es por eso que la experta recomienda no introducir temas personales en ciertas IA. "Si son datos personales o sensibles, o simplemente embarazosos, no los introduzcas en el modelo de IA porque podrían terminar en internet".

¿Realmente necesito IA?

Para utilizar la IA, debes saber si te puede facilitar las cosas o si simplemente la quieres probar por curiosidad. Es por eso que la jefa de asuntos filantrópicos climáticos nos indica: "Las herramientas de IA definitivamente van a existir por un buen tiempo, especialmente porque estamos cada vez más presentes y activos en internet y las redes sociales". Además, agrega: "Pero eso no significa que debamos usar la IA para todo en nuestras vidas, lo que nos haría perder precisamente lo que nos hace humanos en primer lugar: la creatividad, la conexión y la comunidad".