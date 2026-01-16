HOYSuscripcion LR Focus

Caída de X (Twitter): usuarios reportaron problemas de funcionamiento en red social de Elon Musk

Cientos de usuarios en X (antes Twitter) reportaron que no se puede visualizar contenido ni realizar publicaciones.

Caída de X (Twitter): usuarios reportaron problemas de funcionamiento en red social de Elon Musk
Caída de X (Twitter): usuarios reportaron problemas de funcionamiento en red social de Elon Musk | Foto: Difusión

Este 16 de enero, miles de usuarios de X (antes Twitter) reportaron fallas en el funcionamiento de esta red social. Según los informes, no se puede visualizar contenidos ni realizar publicaciones. Hasta el momento, la plataforma de Elon Musk no ha emitido un comunicado sobre las causas de esta caída a nivel mundial. Sin embargo, el servicio ya se restableció por completo.

