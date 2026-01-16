Caída de X (Twitter): usuarios reportaron problemas de funcionamiento en red social de Elon Musk
Cientos de usuarios en X (antes Twitter) reportaron que no se puede visualizar contenido ni realizar publicaciones.
- ¿Qué fue lo más buscado en Google Perú en el 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos
- ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?
Este 16 de enero, miles de usuarios de X (antes Twitter) reportaron fallas en el funcionamiento de esta red social. Según los informes, no se puede visualizar contenidos ni realizar publicaciones. Hasta el momento, la plataforma de Elon Musk no ha emitido un comunicado sobre las causas de esta caída a nivel mundial. Sin embargo, el servicio ya se restableció por completo.