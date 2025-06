Evita instalar la beta de iOS 26 en tu iPhone: usuarios reportan problemas con varias apps de bancos

El pasado 9 de junio de 2025, Apple celebró su conferencia anual para desarrolladores: la WWDC. Durante el evento, que fue transmitido en YouTube, los de Cupertino anunciaron novedades importantes. Una de las más destacadas fue la presentación de iOS 26, el nuevo sistema operativo para los iPhone que llegará como sucesor de iOS 18.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Aunque la versión estable de iOS 26 todavía tardará algunos meses en llegar, Apple ha liberado una beta exclusiva para desarrolladores que permitirá disfrutar de todas las novedades, antes de su lanzamiento. No obstante, no se recomienda instalarla, ya que suele presentar errores, fallos de compatibilidad e incluso afectar el rendimiento del celular.

Usuarios en Perú reportan fallas con iOS 26

A pesar de que la beta de iOS 26 es exclusiva para desarrolladores y su instalación es bastante compleja, muchos usuarios de iPhone en Perú han procedido a descargarla en sus teléfonos. El problema es que, luego de su instalación, han descubierto que varias aplicaciones bancarias, entre ellas Yape, no están funcionando correctamente.

En la red social X (antes conocida como Twitter), muchos usuarios de iPhone están reportando problemas con varias aplicaciones bancarias después de actualizar el sistema operativo de sus teléfonos a iOS 26. Varios de ellos han expresado su preocupación y están etiquetando a sus bancos para que les brinden una solución.

Usuarios reportan problemas con iOS 26. Foto: captura

También hay problemas con la app de Interbank. Foto: captura de X/jgranados

¿Cómo volver a iOS 18?

Si cometiste el error de instalar la beta de iOS 26 en tu iPhone y ahora tienes problemas con tus apps bancarias, no te preocupes. Quizás no lo sepas, pero existe una forma de regresar a iOS 18. Aunque el proceso no es tan simple como una actualización, vamos a explicarte todos los pasos que Apple recomienda seguir:

Conecta tu iPhone a una Mac usando un cable USB

Pulsa rápidamente el botón de subir volumen , luego el de bajar volumen

, luego el de Mantén presionado el botón lateral (bloqueo) hasta que veas en la pantalla un cable apuntando a una Mac

hasta que veas en la pantalla un Eso indica que entraste en modo recuperación

En la Mac , abre Finder (ícono de carita azul)

, abre (ícono de carita azul) Haz clic sobre el nombre de tu iPhone, que aparecerá en el menú lateral

Aparecerá un mensaje indicando un problema con tu iPhone. Haz clic en Restaurar .

. Finder descargará e instalará iOS 18 en tu teléfono

Eso es todo. Solo queda esperar a que tu iPhone vuelva a tener iOS 18, el sistema operativo estable que usabas antes de instalar la beta de iOS 26 para desarrolladores. Al finalizar, tu teléfono volverá a funcionar con normalidad, pero con un detalle importante: este proceso habrá borrado toda la información que tenía tu celular.

¿Cómo restaurar tu información en tu iPhone?

Si ya lograste regresar a iOS 18 tras haber instalado la beta de iOS 26, ahora tienes que recuperar tu información personal, es decir, tus fotos, contactos, aplicaciones y configuraciones. Es un proceso bastante sencillo, siempre y cuando hayas realizado una copia de seguridad. Aquí vamos a detallarte los pasos: