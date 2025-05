El inicio de Microsoft: cuando Bill Gates vendió un programa que no existía y lo creó en dos meses

Cuando piensas en Microsoft, automáticamente la asocias con una compañía tecnológica millonaria, creadora de softwares como Windows, Office, entre otros programas reconocidos; sin embargo, en sus inicios no era así. Cuando Bill Gates y Paul Allen fundaron la empresa en 1975, apenas comenzaban a explorar el mundo de la programación y la informática.

En este contexto, los fundadores de Microsoft vieron la oportunidad perfecta que podría hacer crecer a su compañía: vender un lenguaje de programación para una computadora que recién había salido al mercado. El problema era que todavía no lo habían desarrollado, aunque eso no impidió que Bill Gates se ofreciera a crear este software que sentó las bases de su imperio.

¿Qué programa ofreció Bill Gates sin haberlo creado?

Todo empezó en 1975, cuando la empresa Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) lanzó la Altair 8800, considerada la primera computadora personal accesible al público. A diferencia de los equipos actuales, esta máquina tenía varias limitaciones, como la ausencia de teclado, pantalla y un software que permitiera su uso sencillo.

A pesar de sus limitaciones, la Altair 8800 tuvo tanta acogida que llamó la atención de Popular Electronics, una revista tecnológica muy popular en esa época. Justamente, la edición que hablaba de esta computadora creada por MITS llegó a las manos de Paul Allen, quien la encontró en un kiosco de Harvard Square, en Cambridge, Massachusetts.

Paul Allen fue con su amigo Bill Gates y no dudaron en contactarse con Ed Roberts, presidente e ingeniero jefe de MITS, a quien le afirmaron que habían desarrollado un lenguaje de programación compatible con la Altair 8800. Un dato curioso es que, en ese momento, no utilizaron el nombre Microsoft, ya que aún no habían fundado la empresa.

Se presentaron como Traf-O-Data, una compañía que habían creado anteriormente. Ed Roberts, consciente de que la Altair 8800 carecía de un software que aprovechara su potencial, aceptó el trato que le propusieron. El detalle era que, en ese momento, los futuros fundadores de Microsoft no habían creado ningún lenguaje de programación.

Dos meses bastaron para tenerlo listo

Tras llegar a un acuerdo con MITS, Bill Gates y Paul Allen comenzaron a desarrollar el software desde cero, una tarea nada sencilla, ya que no contaban con una Altair 8800 para hacer pruebas. Esto no los detuvo, ya que comenzaron a programar sin descanso en una computadora de Harvard que simulaba el funcionamiento del microprocesador Intel 8080, el mismo que usaba la Altair.

Luego de dos meses de intenso trabajo, en los que pasaron varias noches sin dormir, Bill Gates y Paul Allen finalmente terminaron el software y lo llevaron a la sede de MITS, ubicada en Albuquerque. Afortunadamente, la prueba con la Altair 8800 fue exitosa desde el primer intento, lo que entusiasmó a Ed Roberts, quien no dudó en firmar un acuerdo para comercializar el lenguaje.

Micro Instrumentation and Telemetry Systems se comprometió a distribuir el lenguaje de programación creado por Bill Gates y Paul Allen, el cual fue comercializado bajo el nombre de Altair BASIC. También acordaron pagarles regalías por cada copia vendida. Gracias a este trato nació Microsoft, aunque al inicio la empresa fue registrada con un guion en su nombre: Micro-soft.