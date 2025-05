¿Por qué las primeras versiones de Android tenían nombres de dulces? La curiosa tradición que terminó en 2019

Luego de que Apple presentara el primer iPhone, Google comenzó a trabajar en su propio sistema operativo para dispositivos móviles, al que llamó Android. Tras una exitosa fase alfa y beta, a la que solo algunas personas accedieron, la empresa estadounidense liberó oficialmente Android 1.5 (Android Cupcake) el día 25 de abril de 2009.

Meses después, el 15 de septiembre de 2009, Google presentó Android 1.6, conocido como Android Donut. Desde entonces, la compañía mantuvo esta curiosa tradición: nombrar cada versión de Android con un dulce distinto. Aunque muchos usuarios estaban encantados con esta costumbre, el gigante de internet decidió abandonarla en 2019.

¿Cómo se llamaban las primeras versiones de Android?

Un detalle que pocos usuarios conocen es que las versiones 1.1 y 1.2 de Android también tuvieron nombres inspirados en dulces, aunque estos solo fueron utilizados de forma interna y no se dieron a conocer al público. La versión alfa, por ejemplo, recibió el nombre de Apple Pie, mientras que la beta fue conocida como Banana Bread o Petit Four.

A partir de Android 1.5, los nombres inspirados en dulces comenzaron a ser públicos y a hacerse conocidos por los usuarios. Desde entonces, cada nueva versión de Android fue identificada con un dulce diferente, convirtiéndose en una tradición que miles de personas recuerdan con cariño. A continuación, te mostramos un listado de todos ellos:

Android Cupcake (Android 1.5): lleva su nombre gracias a un pequeño pastel individual horneado y decorado, popular en fiestas

Android Donut (Android 1.6): lleva su nombre gracias a una rosquilla frita en forma de anillo, comúnmente cubierta con glaseado o azúcar

Android Eclair (Android 2.0/2.1) lleva su nombre gracias a un pastel francés alargado, relleno de crema pastelera y cubierto con glaseado de chocolate

Android FroYo (Android 2.2) lleva su nombre gracias a la abreviatura de Frozen Yogurt, un yogur helado cremoso y refrescante

Android Gingerbread (Android 2.3) lleva su nombre gracias a una galleta o pan de jengibre con especias, típica de la Navidad

Android Honeycomb (Android 3.0) lleva su nombre gracias a un dulce crujiente hecho con azúcar caramelizada que simula un panal

Android Ice Cream Sandwich (Android 4.0) lleva su nombre gracias a un postre de helado entre dos galletas o bizcochos

Android Jelly Bean (Android 4.1 - 4.3) lleva su nombre gracias a un caramelo de gelatina cubierto con una capa de azúcar, de muchos sabores

Android KitKat (Android 4.4) lleva su nombre gracias a una barra de chocolate con obleas crujientes, registrada por Nestlé y Hershey

Android Lollipop (Android 5.0) lleva su nombre gracias a una paleta de caramelo duro montada sobre un palito.

Android Marshmallow (Android 6.0) lleva su nombre gracias a una golosina esponjosa hecha de azúcar, gelatina y aire

Android Nougat (Android 7.0) lleva su nombre gracias a un turrón suave hecho con miel, azúcar y frutos secos, muy popular en Europa

Android Oreo (Android 8.0) lleva su nombre gracias a una galleta de chocolate con relleno de crema, muy conocida a nivel mundial.

Android Pie (Android 9.0) lleva su nombre gracias a una tarta con relleno dulce (como manzana o cereza), clásica en la gastronomía estadounidense.

¿Por qué Google dejó de usar nombres de dulces?

En 2019, Google sorprendió a miles de usuarios cuando lanzó Android 10, un sistema operativo que rompía con la tradición de nombrar sus versiones con nombres de dulces. Aunque la compañía nunca ofreció una explicación oficial al respecto, se especula que fue una estrategia para adoptar un enfoque más simple, claro y profesional, similar al de iOS.

Además, muchos de los dulces no siempre eran universales, por lo que no eran entendidos en todos los países. No obstante, a nivel interno, Google continuó utilizando ciertos postres para referirse a su sistema operativo. Por ejemplo, se reveló que Android 14 recibió el nombre clave "Upside Down Cake" mientras se encontraba en desarrollo.