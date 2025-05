WhatsApp lanza nueva función que cambia el color de los chats: así puedes activarla en tu teléfono

Una gran sorpresa se llevaron los usuarios de WhatsApp al descubrir que Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, acaba de incorporar una increíble función que permite cambiar el color de los chats. Esta actualización ya está disponible de manera oficial, tanto en Android como en, y miles de personas ya la están instalando en sus teléfonos inteligentes.

Desde que Meta adquirió WhatsApp, la popularidad de la aplicación de mensajería instantánea ha crecido exponencialmente, gracias a que sus desarrolladores incluyen nuevas funciones con regularidad. Aunque hay excepciones, la mayoría de estas características suelen ser bien recibidas por los millones de usuarios en todo el mundo.

¿De qué trata la nueva función de WhatsApp?

Hasta hace poco, los usuarios de WhatsApp no podían personalizar mucho sus chats. Para hacerlo, debían recurrir a aplicaciones de terceros o versiones modificadas, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las cuales no se recomienda instalar en el móvil, ya que podrían comprometer tu información personal e incluso provocar el baneo permanente de tu cuenta.

Afortunadamente, los desarrolladores de WhatsApp acaban de lanzar una actualización que no solo corrige algunos errores, sino que también incorpora una esperada función: la posibilidad de cambiar el color de las burbujas de chat. Es decir, ya no estarán limitadas al verde o blanco tradicional, sino que podrás elegir entre varias tonalidades disponibles.

Al tratarse de una función nativa, no necesitas instalar programas extraños en tu smartphone. Solo debes ingresar a la Play Store o App Store (las tiendas oficiales de Android y iPhone, respectivamente) y descargar la última actualización. Una vez hecho esto, podrás escoger un nuevo tema para personalizar el aspecto de tus conversaciones.

¿Cómo cambiar el color de los chats de WhatsApp?

Ingresa a los ajustes de WhatsApp

Entra al apartado Chats

Luego ve a la opción Tema predeterminado del chat

Podrás elegir alguno de los temas predeterminados

Si ninguno te gusta, pulsa el nuevo botón ' Color de chat '

' Al hacerlo, podrás elegir todos los colores disponibles

También podrás elegir el fondo. Uno predeterminado o también elegir una fotografía de tu galería.

Eso sería todo. Ten en cuenta que los cambios de color que elijas se aplicarán de forma general en todos tus chats de WhatsApp, tanto en conversaciones grupales como individuales. En caso quieras personalizar solo una conversación en particular (tu pareja, por ejemplo), deberás seguir estas indicaciones específicas: