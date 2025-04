¿Qué teléfono usa Elon Musk? Aunque ahora prefiere Apple, antes tenía este celular Android

Aunque Elon Musk no ha revelado abiertamente el teléfono inteligente que usa, varias imágenes publicadas en internet, incluso por el mismo, confirman que el multimillonario estadounidense (dueño de X, SpaceX y Tesla) es fanático de los celulares fabricados por Apple. No obstante, en años anteriores, el prefería los smartphones con sistema operativo Android. ¿Por qué cambió?

Al ser uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, no resulta extraño que Elon Musk use un teléfono de Apple (compañía de Estados Unidos) en lugar de un Android que, en su mayoría, son creados en Corea del Sur o China. Esto debido a la información confidencial que maneja en su equipo y que prefiere proteger de posibles actos de espionaje.

¿Qué teléfono usa Elon Musk?

El pasado 20 de enero de 2025, durante la investidura del presidente Donald Trump, Elon Musk fue fotografiado junto a Sundar Pichai, CEO de Google, y Jeff Bezos, fundador de Amazon. En dicha imagen, podemos apreciar al magnate estadounidense revisando su teléfono, un detalle que no pasó desapercibido, ya que se trataba del iPhone 16 Pro, un potente celular fabricado por Apple.

Elon Musk con su iPhone 16 Pro. Foto: Morning Brew /X

La fotografía tomada a inicios de 2025 también reveló el móvil que usa Sundar Pichai. Como era de esperarse, el director ejecutivo de Google emplea un smartphone de la serie Pixel 9, diseñados por la compañía que él mismo lidera. Al parecer, se trataría del Pixel 9 Pro XL, la versión más grande y potente creada por esta empresa tecnológica.

Un detalle interesante es que el fanatismo de Elon Musk por Apple no es reciente, sino que viene de años atrás. Hace algún tiempo, el dueño de Twitter (actualmente llamada X) compartió una foto de su habitación, en la que se podían ver varias latas de Coca Cola vaías, junto a unos AirPods Max, los audífonos más costosos desarrollados por los de Cupertino.

Los audifonos premium de Apple que usa Elon Musk. Foto: X

Esa no fue la primera vez que el millonario reveló su predilección por los productos de Apple. En 2023, publicó una captura de pantalla de su dispositivo, en la que se apreciaba el despegue de un cohete de SpaceX. No obstante, lo que llamó más la atención fue que el 'screenshot' provenía de un iPhone, que su operador era AT&T y que tenía activado el modo 'No molestar'.

Elon Musk reveló en 2023 que usaba un iPhone. Foto: X

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, Elon Musk lleva varios años usando móviles fabricados por Apple. Antes de tener su iPhone 16 Pro, el magnate de origen sudafricano fue visto usando un iPhone 15. De igual forma, en 2020, se le observó con otro celular de la manzana, aparentemente un iPhone 8 Plus.

¿Qué celular usaba Elon Musk?

A pesar de que actualmente solo utiliza iPhone, no siempre fue así. El 18 de junio de 2017, Elon Musk compartió en Twitter una imagen de su celular Android. “Mi teléfono real es un HTC Droid, que pedí después de ver este anuncio”, escribió. Incluso incluyó un enlace del smartphone. Al respecto, la marca le respondió con el siguiente mensaje:

“¿Celoso? Estamos a años luz del ‘HTC Droid’. Tenemos un HTC U11, en el color perfecto para Elon Musk, que va en camino”. Este texto venía acompañado de una imagen del mencionado teléfono, el cual tenía una tonalidad degradado rojo-naranja brillante y estaba situado sobre una mesa con tornillos y libros técnicos.