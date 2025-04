¿Cómo conectar tu celular a una red WiFi sin ingresar la contraseña? Estos métodos te ayudarán

Imagina que un amigo o familiar llega de visita a tu casa y te pide acceso a tu red Wi-Fi, ya que su teléfono no tiene señal. La mayoría no tiene problema y dicta la contraseña en voz alta; sin embargo, esto no es recomendable, ya que algún desconocido (un vecino, por ejemplo) podría escucharla y usarla para conectar sus propios dispositivos, lo que afectaría tu ancho de banda.

Afortunadamente, existen varios métodos que permiten a tus visitas conectarse al Wi-Fi de tu vivienda sin necesidad de compartirles la clave privada. Es decir, podrán acceder a internet sin tener que ingresar la contraseña en su smartphone. Vale destacar que estos trucos funcionan en cualquier celular, ya sea Android o iPhone. A continuación, te mostramos cómo hacerlo.

¿Cómo conectarse a una red Wi-Fi sin la contraseña?

Una de las formas más rápidas y sencillas de conectar tu smartphone a una red Wi-Fi sin necesidad de introducir la contraseña es escaneando el código QR que se encuentra en tu router. Solo tendrás que abrir la cámara de tu teléfono inteligente y asegurarte de enfocar correctamente el código. Después de unos segundos, el celular se conectará automáticamente a internet.

Si tu router está en un lugar accesible de tu vivienda, tus visitas solo tendrán que acercarse y escanear el código QR. Si lo tienes en una zona más privado, como tu habitación, puedes tomarle una fotografía al código y luego imprimirla. Es importante resaltar que este método solo sirve si no has cambiado la contraseña predeterminada del router.

En caso hayas cambiado la clave predeterminada, escanear el código QR que viene en el router no funcionará. Sin embargo, aún existe un código que puedes mostrar para que tus visitas se conecten a tu internet. Este código se encuentra en tu propio teléfono inteligente, y para verlo solo tendrás que seguir estas sencillas indicaciones:

Asegúrate de que tu smartphone esté conectado a la red Wi-Fi de tu casa.

Mantén presionado el ícono de Wi-Fi en tu dispositivo durante unos segundos.

Aparecerá tu red actual, junto a un ícono de engranaje al costado.

Toca el engranaje para acceder a las opciones de tu red Wi-Fi.

Busca y selecciona el botón llamado 'código QR'.

Para conectarse, tus visitas solo deberán tomar su teléfono y mantener pulsado el ícono de Wi-Fi. Al acceder a los ajustes, verán un símbolo de código QR en la esquina superior derecha. Al tocarlo, se abrirá la cámara de su dispositivo. Eso es todo: ahora solo tendrán que escanear el código de tu celular y se conectarán a tu red sin necesidad de ingresar la contraseña.

También puedes activar la función WPS de tu smartphone

Todos los routers cuentan con un botón WPS, una función que permite que cualquier persona se conecte a tu Wi-Fi sin necesidad de ingresar la contraseña. Al presionar este botón, tus visitas podrán conectarse fácilmente a internet sin tener que lidiar con claves complejas ni escanear códigos QR. Es una opción ideal si tienes muchos invitados en casa.

Sin embargo, es importante recordar que, una vez que se vayan tus visitas, deberás presionar nuevamente el botón WPS en tu router. Esto restablecerá la necesidad de ingresar una contraseña para acceder a tu red. Si olvidas este paso, cualquier persona cerca de tu casa podría conectarse a tu Wi-Fi, comprometiendo la seguridad de tu conexión.