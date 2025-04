Bill Gates quería a Mario Bros: cuando Microsoft quiso comprar Nintendo y la respuesta fue una carcajada

Hace algunos años, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos interpuso una demanda antimonopolio contra Microsoft a raíz de la compra de Activision Blizzard. Durante el proceso judicial, se presentaron varios correos electrónicos internos que dejaron al descubierto información confidencial de la compañía fundada por Bill Gates.

En uno de estos e-mails, se reveló el interés que tuvieron por adquirir Nintendo, la legendaria compañía de videojuegos japonesa. Este intento fallido de compra se remota al año 2000, cuando Microsoft se encontraba desarrollando la primera Xbox, una consola de 32 bits que buscaba competir contra la PlayStation 2, la GameCube y la Sega Dreamcast.

¿Por qué Microsoft quería comprar Nintendo?

A diferencia de Nintendo, que tenía décadas de experiencia desarrollando videojuegos y era propietaria de populares franquicias como 'Mario Bros', 'The Legend of Zelda', 'Metroid', 'Pokémon', entre otras, Microsoft no contaba con títulos para su futura consola. Por ese motivo, decidió comprar compañías que los diseñaran, siendo Nintendo una de las elegidas.

Bob McBreen (exjefe de desarrollo comercial) y Kevin Bachus (exdirector de relaciones con terceros) confirmaron el interés de Microsoft por comprar Nintendo en una entrevista con Bloomberg. Según McBreen, antes de la reunión con los ejecutivos de la gran 'N', se habían reunido con Electronics Arts (EA), quienes les indicaron que no estaban interesados.

"Steve Ballmer [CEO de Microsoft en ese entonces] nos hizo reunirnos con Nintendo para ver si considerarían ser adquiridos. Se partieron de risa. Imagínate una hora con alguien riéndose de ti. Así fue más o menos la reunión", expresó Kevin Bachus al medio citado.

"Tuvimos a Nintendo en nuestro edificio en enero de 2000 para trabajar en los detalles de una empresa conjunta donde les dimos todas las especificaciones técnicas de la Xbox. Su hardware era pésimo, comparado con la PlayStation de Sony. Así que la idea fue: 'Oye, eres mucho mejor en la parte de los juegos con Mario y eso. ¿Por qué no nos dejas encargarnos del hardware?'. Pero no funcionó", añadió Bob McBreen.

Steve Ballmer adoraba los juegos de Nintendo

A Steve Ballmer, segundo CEO de Microsoft tras la renuncia de Bill Gates, le fascinaban los videojuegos de Nintendo, razón por la cual soñaba con comprar la compañía japonesa. Su objetivo era aprovechar su gran catálogo de franquicias para enfrentar a la PlayStation 2. Sin embargo, la empresa nipona ya tenía éxito en esta industria.

Después de reunirse con Nintendo y Electronic Arts (EA), los ejecutivos de Microsoft continuaron explorando opciones con otros estudios de videojuegos. Tuvieron encuentros con Square Enix, reconocidos por la saga Final Fantasy, y también con Midway Games, creadores de Mortal Kombat. No obstante, esas negociaciones tampoco llegaron a buen puerto.