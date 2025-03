¿Cómo saber si un contacto te bloqueó en WhatsApp o solo está ignorando tus mensajes?

La mayoría de personas cree que un amigo, familiar o compañero de trabajo los ha bloqueado de WhatsApp cuando sus mensajes no reciben respuesta. Sin embargo, antes de asumir lo peor, es importante considerar que ese contacto no necesariamente tomó una decisión tan radical. Es posible que simplemente esté ignorando los mensajes, haya archivado el chat o no vea las notificaciones.

En la actualidad, muchos piensan que fueron bloqueados de WhatsApp solo porque ya no pueden ver la foto de perfil o la última conexión de ciertos contactos. No obstante, estos signos no son una prueba definitiva, ya que pueden ser cambios en la configuración de privacidad. Por suerte, hay un truco que sirve para averiguar si realmente te bloquearon o no ven los mensajes que escribes.

¿Cómo saber si están ignorando tus mensajes de WhatsApp?

Hace algún tiempo, los desarrolladores de WhatsApp incluyeron una función llamada 'Archivados' en su versión para Android e iOS. Gracias a esta característica, los usuarios pueden ocultar sus chats sin necesidad de eliminarlos. Cuando un contacto es archivado, sus mensajes dejan de aparecer en la bandeja principal y no generan notificaciones.

La función 'Archivados' de WhatsApp puede dar la impresión de que la otra persona está ignorando tus mensajes o decidió bloquearte de la aplicación. Sin embargo, antes de llegar a una conclusión, es importante analizar ciertos indicios que te ayudarán a descubrir qué sucedió realmente. A continuación, vamos a detallártelos:

Puedes ver su foto de perfil: No has sido bloqueado, solo están ignorándote o quizás te archivaron

Puedes ver su hora de última conexión: No has sido bloqueado, solo están ignorándote o quizás te archivaron

Los mensajes que envías tienen un doble check: No has sido bloqueado, solo están ignorándote o quizás te archivaron

¿Cómo saber si te bloquearon de WhatsApp?

Muchos creen que no ver la foto de perfil o la hora de última conexión de un contacto es una señal de que han sido bloqueados en WhatsApp. Sin embargo, esto no siempre es así. Es posible que la otra persona haya modificado su configuración de privacidad para ocultar esos detalles a todos sus contactos, como una forma de mantener mayor discreción.

El hecho de que tus mensajes solo muestren un check tampoco es una prueba definitiva de que has sido bloqueado. Esto puede pasar porque el teléfono de la otra persona no tiene conexión a internet. Esto puede deberse a que se encuentra en una zona sin cobertura o, simplemente, tiene el smartphone apagado. También es posible que haya activado el modo avión sin darse cuenta.

Afortunadamente, existen dos formas de confirmar si realmente has sido bloqueado en WhatsApp. La primera es la más directa: acercarte a la persona y preguntarle, o intentar comunicarte con ella a través de otras vías, como una llamada telefónica o un mensaje de texto (SMS). En caso prefieras una opción más discreta, también puedes verificarlo usando esta segunda opción.

Para comprobarlo, solo necesitas abrir WhatsApp y crear un grupo. Luego, intenta agregar al contacto que sospechas que te ha bloqueado. Si logras incluirlo en el grupo sin problemas, significa que no te ha bloqueado. Sin embargo, si al intentar añadirlo aparece un mensaje de error indicando que no puedes hacerlo, entonces tus sospechas son correctas: esa persona te ha bloqueado.