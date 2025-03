¿Por qué es peligroso probar una memoria USB que encontraste tirada en la calle? Esto puede pasarle a tu PC

Aunque ya no tienen la relevancia de antaño, las memorias USB o pendrives siguen siendo dispositivos ampliamente usados en la actualidad. Esto debido a que no solo permiten almacenar fotos, videos, música, entre otros archivos importantes, sino que también resultan muy útiles para transferir información entre computadoras que no tengan conexión a internet.

El problema con estas unidades es que se infectan fácilmente con virus informáticos. Basta con conectar un pendrive a una computadora con malware para que quede comprometido. Si luego utilizamos esa memoria USB en otra PC o laptop limpia, el programa malicioso se propagará, especialmente si el equipo no cuenta con un buen antivirus o tiene uno desactualizado.

¿Por qué es peligroso probar una memoria USB tirada en la calle?

Hace algunos años, era bastante común encontrar memorias USB en la calle o en lugares públicos, como cabinas de internet, ya que muchas personas las olvidaban o perdían. Sin embargo, como su uso ha disminuido considerablemente, hallar un pendrive tirado en el suelo es poco probable. En caso llegaras a encontrar uno, debes tener mucho cuidado al probarlo. ¿Por qué?

Quizás no lo sepas, pero muchos cibercriminales abandonan memorias USB en lugares públicos, como parques o centros comerciales, con la intención de que alguien las recoja y las conecte a su PC o laptop. Al hacerlo, la víctima, sin darse cuenta, podría estar introduciendo un virus peligroso capaz de actuar de diversas formas.

En la actualidad, existen diversos tipos de virus informáticos. Algunos operan de manera silenciosa, robando información privada sin que la víctima lo note. No se trata solo de fotos, videos u otros documentos personales, sino de datos más sensibles, como las contraseñas de tus correos electrónicos y las claves de tus aplicaciones financieras, con el objetivo de vaciar tu cuenta bancaria.

Otro tipo de virus es el ransomware, un programa malicioso diseñado para secuestrar tu computadora y exigir un rescate a cambio de su liberación. Por lo general, este malware cifra los archivos almacenados, impidiendo su acceso, y muestra un mensaje en pantalla donde el cibercriminal indica sus condiciones, proporcionando un correo de contacto y las instrucciones para el pago.

Si eres víctima de un ransomware, solo tienes dos opciones. La primera es pagar el rescate, aunque no hay garantía de que el delincuente realmente desbloquee tu computadora. La segunda opción es formatear por completo el disco duro, lo que eliminará el malware, pero también borrará toda la información almacenada. Por esta razón, siempre es recomendable tener una copia de seguridad actualizada.

¿Qué son los USB Killers y qué ocurre si los conectas en tu PC?

En el peor de los casos, el pendrive que encontraste en la calle podría ser un USB Killer dejado por algún bromista. Si nunca has oído hablar de estos dispositivos, se trata de unidades que, a simple vista, parecen memorias USB comunes y corrientes. Sin embargo, están diseñadas para destruir los componentes internos de cualquier equipo al que se conecten.

Los USB Killers pueden adquirirse fácilmente por internet, ya que su apariencia es idéntica a la de un pendrive convencional. Sin embargo, en su interior poseen un mecanismo capaz de liberar una descarga de 220 voltios en un puerto diseñado para soportar solo 5 voltios. Como resultado, tu computadora, consola de videojuegos o televisor inteligente dejan de funcionar para siempre.