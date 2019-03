Crea tus propios stickers de WhatsApp con tus fotos en tu celular

WhatsApp busca constantemente generar fidelidad entre su público. La implementación de los stickers permite precisamente que sus usuarios se compartan divertidas imágenes de algunos personajes o situaciones de la cultura pop, y por supuesto, imágenes de ellos mismos. La consecuencia positiva para los intereses de la aplicación es que aumenta el tiempo de permanencia dentro del programa.

Si es que aún no lo has empleado, seguro que al menos has escuchado sobre los stickers de WhatsApp o has visto que tus amigos envían imágenes sumamente graciosas. Y es también casi seguro que te estés preguntando cómo crearlos. Si bien cómo hacerlos depende de cierta forma del sistema operativo de tu celular (IOS o Android), los pasos a seguir para realizarlos son sumamente sencillos. Te lo explicamos en esta nota.

¿Qué son los stickers de WhatsApp y cómo puedo usarlos?

Los stickers de WhatsApp son calcomanías virtuales o digitales que puedes compartir en los chats de conversaciones de dicha aplicación. La opción apareció a fines de 2018, pero otras aplicaciones ya la habían incluido dentro de sus servicios. Los stickers son también conocidos como pegatinas en algunos países como España.

Debido a que el programa de mensajería solo brinda un determinado número de stickers, desarrolladores externos han creado otras aplicaciones que te ayudan a crear figuras calcomanías personalizadas. Esos servicios puedes descargarlos desde tu Play Store o App Store y te ayudarán a diseñarlos de manera gratuita, rápida y sencilla.

¿Cómo crear stickers de WhatsApp en Android?

Si tienes un celular con sistema operativo Android, puedes descargar desde el Play Store la aplicación Sticker Studio. Ella no pesa mucho, solo 4,6 MB, y si revisas las reseñas de los que lo bajaron, la mayoría de ellas son positivas.

Cuando la abras deberás presionar el signo de suma que se ubica en el sector inferior diestro de la pantalla. Tras ello deberás elegir una fotografía de tu galería para convertirlo en sticker. Para eso deberás seleccionar con tu dedo la parte que quieres que se vuelva en calcomanía. Finalmente, luego que esté recortada la imagen que escogiste deberás apretar el tick verde que se encuentra en el sector superior diestro. Crea 3 como mínimo para que tenga la opción de compartirlas en la aplicación.

¿Cómo crear stickers de WhatsApp en iOS?

Si tienes un celular con sistema operativo iOS, deberás descargar desde el App Store las aplicaciones PicsArt y WStick. Después de eso, tendrás que abrir la imagen que quieras desde el PicsArt. Al igual que con el Sticker Studio de Android deberás seleccionar con tu dedo la parte que quieres que se vuelva en calcomanía. Por último presionar aceptar y guardar. Vale mencionar, que por lo menos debes crear 4 stickers.

Cuando ya tengas el número mínimo de stickers creados, ingresa a WSTick y apretar el signo de suma que se halla en el sector derecho de la pantalla. Te pedirá crear una carpeta con un nombre. Cuando lo hayas hecho añade los stickers. Con todo ello, ya podrás usarlo en el WhatsApp.

¿Cómo compartir los stickers de WhatsApp en Android?

En el caso de Android debes entrar al Sticker Studio y presionar en el logo de WhatsApp para añadirlos en dicha aplicación. Cuando ingreses al programa de mensajería instantánea podrás encontrarla en la sección de emojis y GiFs animados.