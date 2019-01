Descubren que Google Maps tenía más de 19 aplicaciones GPS que eran anuncios [VIDEO]

El camuflaje del siglo. En Google Play Store existen miles de aplicaciones que ofrecen servicios de GPS, tales como Waze o Google Maps, siendo los más conocidos. Recientemente, se conoció la insignia de Google estuvo "maquillando" algunos aplicativos con la promesa de la navegación de mapas a tiempo real, pero estos terminaron siendo solo anuncios. Un experto en informática de ESET reveló en Twitter que en total son más de 19 app comprometidas.

Con más de 50 millones de descargas, las mencionadas aplicaciones de GPS similares a Google Maps eran una total farsa. Las imágenes que compartió Lukas Stefanko, investigador de malware y experto en seguridad de ESET, en su cuenta oficial de Twitter, revelan que las app solo servían como un medio publicitario del buscador de mapas de Google.

De acuerdo a la investigación de Stefanko, más de 19 mil aplicaciones eran usadas por Google Maps para vender anuncios publicitarios de otras apps. Cuando el usuarios lo descargaba y entraba a las funciones que ofrecía, esta te dirigía al famoso buscador de mapas u otra API. Con un video en su cuenta de Twitter, el experto en malware expuso cómo actúan dichos enganches.

Otro detalle que llamó la atención, fue que las aplicaciones similares a Google Maps cuentan con una alta puntuación dentro de Google Play Store, ya que Google penaliza las fuentes con excesivos anuncios.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules.



These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads.



Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU