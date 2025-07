El creador de contenido peruano Cristorata se encuentra en medio de una polémica luego de que vendió un pan con pollo por 20 dólares (alrededor de S/71) a una turista chilena. El hecho ocurrió cuando el streamer decidió salir a las calles como parte de una dinámica para vender sándwiches, fijando un precio que superaba los 30 soles. Sin embargo, lo que generó controversia en redes sociales fue el momento en que una extranjera aceptó pagar 20 dólares por el producto, pero luego se arrepintió considerándolo excesivo.

Turista chilena pagó 20 dólares a Cristorata por un pan con pollo

El episodio fue registrado y difundido en TikTok, donde se observa a Cristorata acompañado de su equipo, ofreciendo alrededor de 20 panes con pollo a distintas personas. Mientras algunos se negaban a comprar, otros accedían debido a la popularidad del influencer. En medio de esta dinámica, se acercó una turista chilena a quien, en tono jocoso, le dijo que el precio era de 15 dólares. Para sorpresa de muchos, la mujer accedió y le entregó 20 dólares.

En un inicio, el streamer se negó a devolver el dinero. Foto: cristorata7/ Kick

Cristorata le agradeció y continuó con la grabación, pero no esperaba que el gesto desatara críticas. Momentos después, una amiga de la turista se aproximó y lo cuestionó por cobrar una suma tan alta por un simple pan con pollo. La situación escaló hasta que intervino personal de Serenazgo de Miraflores, quienes pidieron explicaciones al streamer. Cristorata se defendió afirmando que la turista le entregó el dinero voluntariamente. “Ah, era una broma, bueno, te lo voy a dar. Ella tomó la decisión, yo no la he robado, no la he obligado”, dijo mientras le devolvía el dinero.

Cristorata respondió en Kick tras la controversia sobre turista chilena

Tras la viralización del video, Cristorata utilizó su cuenta en la plataforma Kick para pronunciarse sobre lo ocurrido. Según su versión, la turista ofreció el dinero por iniciativa propia y él simplemente aceptó. Además, defendió su accionar señalando que es libre de fijar el precio de lo que vende.

“El precio lo elijo yo porque yo c* quiero. Yo le pongo, si quiero pido S/1.000 dólares”, expresó, desatando aún más reacciones divididas entre quienes lo apoyan y quienes lo acusan de oportunismo.