Durante el episodio del lunes 7 de julio del 2025 del programa de streaming 'Good Time', presentado por el youtuber peruano Gerardo Pe, y con la intervención del chico reality Mario Irivarren, así como los creadores de contenido Dafonseka y Furrey, asisitió como invitado Gian Piero Díaz. En la conversación, el también exconductor de competencia 'Combate' compartió anécdotas sobre su trayectoria en dicho formato y anunció su próxima participación en el ámbito actoral.

En ese contexto, a lo largo de la entrevista, Abneer Robles, productor de 'Good Time', le preguntó al popular 'Pipi' si en algún momento pensó en convertirse en cura. Ante la pregunta, el comunicador respondió que "de chibolo sí" y relató el período de formación que se dedicó a esa vocación, además de detallar la razón por la que finalmente optó por otra decisión.

Gian Piero Díaz explica por qué descartó seguir la vida religiosa

En la entrevista, el actor y conductor peruano Gian Piero Díaz dio a conocer que, en el pasado, no estuvo a punto de ingresar al seminario para seguir la vida sacerdotal, no obstante, explicó, se encontraba a pocas semanas de formalizar su compromiso. "Estuve a una a dos semanas de entrar a hacer promesa", declaró.

Al ser consultado sobre si se arrepentía no haber seguido ese camino, señaló que su decisión estuvo motivada por el deseo de formar una familia. "No, quería tener familia, no era una opción", sostuvo. Asimismo, el comunicador indicó que, aunque no siguió una vocación sacerdotal, conserva su vínculo con la religión católica. "Hasta ahora sigo siendo supercatólico y sigo ciertas reglas", concluyó al referirse a sus creencias actuales.

¿Quién es Gian Piero Díaz?

Gian Piero Díaz es un actor y presentador de televisión peruano con una amplia trayectoria en la pantalla chica. Se hizo conocido en los años noventa por su participación en telenovelas como 'Torbellino' y 'Travesuras del corazón'. Más adelante, consolidó su carrera como conductor en programas como 'Polizontes' y especialmente en el reality 'Combate', donde trabajó junto a Renzo Schuller. En una etapa posterior condujo los espacios 'Sorpréndete', 'Abrazo de gol' y 'Tu mejor compra'. Actualmente, lidera la conducción del programa 'Entrometidos', transmitido por Willax TV.