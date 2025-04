Davoo Xeneize critica el rendimiento de Universitario de Deportes contra River Plate: "Muy flojo la 'U'"

Universitario de Deportes sufrió una dura derrota contra River Plate en su debut en la Copa Libertadores. A los dirigidos por Marcelo Gallardo solo les bastó un gol de Paulo Díaz en el primer tiempo del encuentro para ganar el partido, originado en un tiro de esquina en el que la defensa crema no supo reaccionar adecuadamente. Tras el enfrentamiento, muchos periodistas y creadores de contenido salieron a criticar el bajo rendimiento de los dirigidos por Fabián Bustos. El streamer argentino Davoo Xeneize fue uno de ellos.

Tras finalizado el partido, Davoo, en su canal de Kick, analizó el encuentro y criticó el bajo rendimiento de la 'U' frente a River. "Para mí, Universitario no jugó bien. Muy flojo la 'U', a pesar de que en el segundo tiempo tuvieron algunas jugadas para empatar", afirmó. Sin embargo, también reprochó que el conjunto 'millonario' solo jugó bien el primer tiempo. "Para mí, River se quedó en el segundo tiempo, y Universitario hizo poco y nada para empatar", aseguró.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario de Deportes por Copa Libertadores?

El próximo partido que jugará la 'U' por la Copa Libertadores será de visitante ante Independiente del Valle, el martes 8 de abril. Previamente, Universitario enfrentará a su clásico rival, Alianza Lima, el sábado 5 de abril, por la fecha 7 del torneo local.

Fabián Bustos analizó el partido y aseguró que ganarán el clásico contra Alianza Lima

Fabián Bustos declaró, en conferencia de prensa, que Universitario no jugó bien ante River Plate, especialmente en el primer tiempo, debido al respeto excesivo hacia su rival. Aunque mejoraron en el segundo tiempo, el entrenador lamentó no haber conseguido al menos un empate: "No jugamos bien en el primer tiempo. Mostramos demasiado respeto por River. En el segundo tiempo equilibramos la intensidad, pero quizás merecimos algo más. Me molesta que no hayamos logrado sumar, al menos un punto. Debemos seguir luchando", señaló.

Destacó la importancia de recuperarse rápidamente, ya que se aproxima el clásico, y aseguró que iban a ir por los tres puntos: "Vamos a ganar el clásico".