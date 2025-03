Laura Spoya pide que cesen las críticas contra Carolina Braedt tras polémica sobre outfit: “Dejémoslo en anécdota”

La confesión de Laura Spoya sobre un incómodo episodio vivido durante un viaje a Cusco generó gran revuelo en redes sociales. La ex Miss Perú y actual conductora del streaming Good Time relató que, pese a ser invitada como embajadora de una reconocida marca dermatológica, la experiencia se tornó agridulce al convivir con un grupo de fashion bloggers que no la recibió del todo bien. Spoya reveló que fue criticada por su look, especialmente por usar un conjunto de color rosa, lo que no fue bien recibido por algunas de sus compañeras.

Sin embargo, tras la oleada de comentarios negativos que se desató contra Carolina Braedt —una de las influencers que reconoció haber criticado su atuendo—, Laura Spoya decidió pronunciarse nuevamente, pero esta vez para pedir calma.

Críticas por su outfit rosa. Foto: Instagram

Laura Spoya pide que cesen las críticas contra Carolina Braedt

A través de sus redes sociales, Laura Spoya hizo un llamado a sus seguidores para frenar los ataques. “¡Gente ya! ¡Por favor! ¡Ya paremos el hate! ¡Ya estuvo! ¡Dejémoslo en anécdota y continuemos con la vida! Carolina es una persona superbuena onda y, en realidad, con la que más hablé de su grupo”, comentó la conductora, intentando poner paños fríos al tema que rápidamente se viralizó.

Laura Spoya solicitó que detengan las críticas. Foto: captura de TikTok

Como se recuerda, fue en su programa de streaming donde Laura compartió los detalles de su experiencia, sin mencionar nombres específicos. Explicó que, al inicio del viaje, se sintió fuera de lugar por no haber leído el brief que al parecer tenía una paleta de colores sugerida para las actividades. “No lo leí, no sabía que había una paleta de colores. Me vestí como me sentía cómoda”, dijo Spoya, quien agregó que su ropa rosa no fue bien recibida por sus colegas.

“Algunas me dijeron que estaba malogrando su paleta de colores”, relató con asombro, señalando que la situación le pareció demasiado superficial, sobre todo cuando se encontraba lidiando con el soroche mientras las demás influencers seguían posando para sus fotos.

Viaje a Machu Picchu. Foto: Instagram

Carolina Braedt se pronunció

En un video publicado en sus redes sociales, Carolina Braedt aceptó haber sido una de las personas que criticó el atuendo de Laura. “La (persona) que dijo que Laura Spoya… bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije”, expresó Carolina.

También argumentó que ella suele vestirse con tonos neutros y considera que es más adecuado para un lugar turístico como Machu Picchu. Pese a la crítica, Braedt aseguró que no tuvo mala intención y defendió su opinión como una cuestión de estilo personal.