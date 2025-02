Boca Juniors sufrió una de las derrotas más inesperadas de su historia en la Copa Libertadores, quedando eliminado en la fase 2 ante Alianza Lima en una tanda de penales que dejó a los hinchas en estado de shock. Entre ellos, Los Displicentes, el popular grupo de youtubers argentinos conocidos por sus reacciones apasionadas al fútbol, estuvieron presentes en la Bombonera para vivir el partido en carne propia y expresar su indignación tras el desenlace.

Después del partido de ida en Matute, muchos esperaban una remontada de Boca Juniors y una clasificación sin sobresaltos para el equipo dirigido por Fernando Gago. Sin embargo, el conjunto ‘xeneize’ no tuvo su mejor noche. Lejos de imponer la superioridad anticipada, se encontró con un rival bien organizado, que cerró los espacios con solidez y supo jugar de manera inteligente en el mítico estadio La Bombonera.

Lo que en la previa parecía una clasificación accesible para el conjunto ‘xeneize’ terminó en un inesperado desenlace, marcado por un rendimiento discreto y errores clave, como el penal fallado por Alan Velasco. Foto: YouTube

El momento de la eliminación de Boca Juniors frente Alianza Lima

Desde el inicio del partido, los Displicentes mostraron su ansiedad por el rendimiento de Boca, conscientes de que el equipo tenía la obligación de avanzar en el torneo. Sin embargo, la falta de contundencia y el planteamiento errático del conjunto xeneize los llevaron a la desesperación. "No puede ser que estemos sufriendo contra Alianza Lima, esto no es serio", se les escuchó decir mientras la tensión crecía en las tribunas.

El empate en los 90 minutos obligó a que la definición se diera desde el punto de penalti, un escenario que los youtubers no podían creer. "No puedes ir a los penales contra Alianza Lima", exclamaron con incredulidad, anticipando lo que terminó siendo un desenlace catastrófico para Boca. La tanda de penales culminó con la eliminación del conjunto argentino, y la reacción de Los Displicentes fue de total desconsuelo y furia.

La indignación de Los Displicentes tras el penal fallado de Alan Velasco

Tras la eliminación, los youtubers no contuvieron su indignación. "No representan los colores, esto no es Boca", dijo uno de ellos, reflejando el sentimiento de miles de hinchas que no podían creer la eliminación prematura del equipo. "No podemos quedar fuera en la fase 2 de la Libertadores", agregaron, mientras analizaban la falta de actitud y el bajo nivel de juego del equipo en una de las noches más dolorosas para la hinchada xeneize.

Asimismo, el penal fallado por Alan Velasco desató el enojo entre los aficionados de Boca Juniors, especialmente porque el jugador llegó al club con un costo de 10 millones de dólares. Los dos integrantes del reconocido canal de YouTube no tardaron en expresar su frustración y cuestionaron la decisión con una frase contundente: "¿Cómo va a patear Velasco el quinto penal en Boca Juniors?".

Las imágenes de su reacción no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos compartieron su dolor y bronca ante lo que consideran una de las mayores humillaciones en la historia del club. La caída de Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima quedará en la memoria de todos, y los Displicentes fueron testigos directos de la tragedia futbolística que sacudió a la Bombonera.