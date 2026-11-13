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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Momento de tensión en Chiclayo: seguridad del papa León XIV frena el vehículo tras desborde de fieles que intentaban saludarlo

A pesar del incidente, que no pasó a mayores, los agentes mantuvieron el control para asegurar el desplazamiento del pontífice desde las Pampas de Pimentel.

Un momento de tensión se vivió durante el traslado del papa León XIV en Chiclayo, cuando varios fieles intentaron acercarse al pontífice, obligando a su seguridad a intervenir.
Un momento de tensión se vivió durante el traslado del papa León XIV en Chiclayo, cuando varios fieles intentaron acercarse al pontífice, obligando a su seguridad a intervenir. | Foto: Latina
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Un momento de tensión se vivió durante el traslado del papa León XIV desde las Pampas de Pimentel hacia la capilla San Óscar Romero, en Chiclayo. Cuando la comitiva del pontífice avanzaba por la carretera, varios fieles se acercaron para intentar saludarlo, lo que obligó al equipo de seguridad a intervenir y mantenerlos alejados del vehículo.

El personal encargado de proteger al Santo Padre reaccionó ante la aproximación de los asistentes y detuvo el avance de la unidad para controlar la situación. Aunque el incidente no pasó a mayores, los agentes actuaron para evitar que el acercamiento de los fieles pusiera en riesgo el desplazamiento del pontífice.

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¿Qué actividades le quedan al papa León XIV en Chiclayo este viernes 13 de noviembre?

Tras culminar la misa solemne en las Pampas de Pimentel, el papa León XIV continuará con su agenda en Chiclayo. El pontífice tiene previstos encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario, además de una cena con sacerdotes de la diócesis. Estas son las actividades programadas para el resto de la jornada:

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  • 12.40 p. m. | Visita privada a la capilla San Óscar Romero: el santo padre tiene previsto realizar un saludo en este recinto religioso de Chiclayo.
  • 4.30 p. m. | Encuentro con representantes de la Iglesia: se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • 5.45 p. m. | Encuentro con el mundo universitario: participará en una actividad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).
  • 7.00 p. m. | Cena con sacerdotes: compartirá una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

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