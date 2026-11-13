León XIV visita en Chiclayo la capilla de un mártir asesinado durante una misa: ¿qué vínculo los une? El pontífice mantiene una devoción personal por San Óscar Romero e incluso destinó fondos para ayudar a construir y reconstruir el templo que lleva su nombre en Lambayeque. El arzobispo salvadoreño denunció la violencia de su país hasta que un francotirador lo asesinó frente al altar, en 1980.

El papa León XIV visitará el 13 de noviembre la capilla de San Óscar Romero en Chiclayo, reflejando su admiración por el arzobispo salvadoreño defensor de los derechos humanos.

El papa León XIV visitará el 13 de noviembre la capilla de San Óscar Romero en Chiclayo, reflejando su admiración por el arzobispo salvadoreño defensor de los derechos humanos. Foto: composición LR

No es una parada más en la agenda de León XIV en Chiclayo. Este viernes 13 de noviembre, el pontífice visitará en privado la capilla de San Óscar Arnulfo Romero, un religioso por quien siente especial admiración y cuya historia está marcada por la defensa de los más vulnerables y un asesinato que conmocionó a la Iglesia católica. La relación del papa con este templo también es particular: cuando aún era obispo de Chiclayo, destinó fondos para ayudar a su construcción y reconstrucción, según informó la Conferencia Episcopal Peruana en 2025.

La devoción de Robert Prevost por el arzobispo salvadoreño no se limita a ese apoyo. Tras su elección como papa, en mayo de 2025, recibió del cardenal Gregorio Rosa Chávez una estampa de Romero acompañada de una reliquia. En aquella ocasión, le confesó: "Tengo una gran devoción por Romero. Tengo una foto suya en mi oficina de Chiclayo, en Perú". Según el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, León XIV también lleva consigo una estampa y una reliquia de tercer grado del santo.

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Lo asesinaron por denunciar la violencia en El Salvador

San Óscar Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1942 y, tras ejercer distintos cargos eclesiásticos, asumió como arzobispo de San Salvador en febrero de 1977. Su ministerio tomó un rumbo decisivo después del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande, amigo suyo, y dos campesinos, en marzo de ese año.

Desde entonces, utilizó sus homilías dominicales para denunciar las violaciones de derechos humanos, las desapariciones y los asesinatos que ocurrían en su país. Sus mensajes, transmitidos por la radio arquidiocesana YSAX, se convirtieron en una voz de denuncia frente a la represión y la violencia política.

Una semana antes de morir, durante su última homilía dominical, lanzó un llamado directo a los militares: "Ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: 'No matar'. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios".

El 24 de marzo de 1980, un francotirador le disparó mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador. El asesinato ocurrió frente al altar y convirtió al arzobispo en símbolo de la defensa de los derechos humanos y de la Iglesia comprometida con los más pobres.

Su historia llegó al cine y León XIV lo considera un referente

La vida del religioso trascendió las fronteras de El Salvador y llegó al cine. En 1989 se estrenó 'Romero', una película biográfica dirigida por John Duigan y protagonizada por Raúl Juliá. La producción retrata el compromiso del arzobispo con la población salvadoreña y su enfrentamiento a la violencia que terminó por costarle la vida.

La Iglesia reconoció su martirio por odio a la fe. El papa Francisco lo beatificó en 2015 y lo canonizó tres años después, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro.

León XIV también ha reivindicado su legado desde el inicio de su pontificado. En su exhortación apostólica 'Dilexi te', publicada en 2025, describió su martirio como "un testimonio poderoso y una inspiración para la Iglesia". En abril de 2026, durante la Misa Crismal del Jueves Santo, volvió a mencionarlo como una figura "particularmente querida para mí".

¿Por qué quieren que San Óscar Romero sea doctor de la Iglesia?

La admiración por Romero también ha impulsado una iniciativa del episcopado salvadoreño. En septiembre de 2026, durante una audiencia en el Vaticano, los obispos de El Salvador solicitaron a León XIV que inicie el proceso para proclamarlo Doctor de la Iglesia Católica, una distinción que reconoce la relevancia universal de las enseñanzas de determinados santos.

Los representantes de la Iglesia salvadoreña consideran que las homilías y escritos pastorales del arzobispo constituyen un aporte doctrinal que merece ese reconocimiento. También invitaron al pontífice a visitar El Salvador y rendir homenaje al mártir ante su tumba, en la Catedral Metropolitana de San Salvador.

El arzobispo José Luis Escobar Alas informó que León XIV recibió las solicitudes de manera "positiva y acogedora", aunque precisó que cualquier decisión requerirá un proceso de consulta y discernimiento de la Santa Sede.