Un mural de 200 metros para el papa León XIV: Chiclayo retrata su historia como obispo antes de recibirlo

Mural recorre el trabajo como obispo en Chiclayo del ahora papa León XIV | Foto: Emmanuel Moreno / La República Foto: Emmanuel Moreno / La República

A menos de 72 horas para la llegada del papa León XIV a su querido Chiclayo (Lambayeque), la ciudad va quedando lista para recibir al sumo pontífice y a los miles de fieles católicos que llegarán junto a él. La ciudad busca su mejor rostro, ya que estará en los ojos del mundo entero durante el viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Un mural de 200 metros para el papa León XIV

La Municipalidad Distrital de La Victoria, en Chiclayo, creó un mural de 200 metros de largo en el que se muestran pinturas alusivas a diversos momentos de la misión pastoral de Robert Prevost cuando fue obispo de esta Diócesis. El trabajo estuvo a cargo de un grupo de artistas locales, encabezado por Carmen Pintado Vásquez. Este atractivo está situado en la av. Miguel Grau, frente al Paseo de la Familia.

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Mural para el papa León XIV

La ciudad de Chiclayo luce murales con imágenes religiosas

Por otra parte, en el exterior del exconvento franciscano Santa María del Valle, ubicado en los alrededores del parque principal de Chiclayo, ahora luce un mural con diversas imágenes religiosas, entre ellas las de Santo Toribio de Mogrovejo, la Cruz de Motupe, El Divino Niño del Milagro y otros. Los días en los que solo se veía la vetusta y descuidada pared han quedado atrás, para dar paso a un nuevo atractivo visual.

Mural y otros decorativos en los alrededores de Chiclayo

Los negocios de venta de comida, ropa y más ubicados en esta parte de la urbe también hacen lo suyo mediante la decoración de sus fachadas con la imagen de Robert Prevost, la bandera del Vaticano o algún mensaje referente a la visita del sumo pontífice. Los más ingeniosos han creado productos directamente relacionados con el santo padre para ofrecerlos a los turistas que llenarán las calles este fin de semana.

Mientras todo esto sucede, se culmina la instalación de los estrados y pantallas gigantes en las que miles de personas podrán ser parte de las actividades artísticas y culturales programadas por el Gobierno Regional de Lambayeque o la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Además, aquí se realizará la misa de coronación de la Virgen Inmaculada el sábado 14 y se retransmitirán otras actividades en las que participe el papa León XIV.