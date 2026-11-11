Hoy llega el papa León XIV al Perú: ¿qué calles del Centro Histórico se cerraron y hasta cuándo? El santo padre arribará a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p. m. y participará en diferentes actividades, incluyendo una ceremonia en Palacio de Gobierno y un encuentro con autoridades en el Gran Teatro Nacional.

El acceso al Centro Histórico de Lima permanece restringido desde la noche del martes 10 de noviembre debido a la llegada del papa León XIV al Perú y el evento que se realizará para recibirlo en la Plaza Mayor de la capital y sus alrededores este miércoles 11.

El arribo del santo padre a la Base Aérea del Callao está previsto para las 5.30 p. m. Luego, participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, visitará a la presidenta de la República y sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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Papa León XIV: ¿qué vías se cerraron en el Centro Histórico por su llegada?

El cierre comprende diversos tramos de los jirones Azángaro y Lampa, desde el jirón Áncash hasta la avenida Nicolás de Piérola; Carabaya, desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola; De la Unión y Camaná, desde el jirón Santa hasta la avenida Nicolás de Piérola; así como Cailloma, Rufino y Torrico y Chancay, desde el jirón Conde de Superunda hasta la avenida Nicolás de Piérola.

Asimismo, se restringirá el tránsito en los jirones Amazonas y Áncash, desde Lampa hasta la avenida Abancay; Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Puno, desde el jirón De la Unión hasta la avenida Abancay; Apurímac, entre Carabaya y Abancay; Ocoña, desde el jirón Carabaya hasta su intersección con la avenida Tacna; y Moquegua, Huancavelica, Ica, Callao y Conde de Superunda, entre el jirón Cañete y el jirón De la Unión.

¿Hasta cuándo se mantendrán los cierres en el Centro Histórico?

Según la Municipalidad de Lima, el cierre de vías se mantendrá hasta las 3.00 p. m. del jueves 12 de septiembre. En este periodo, se restringirá la circulación vehicular en los tramos comprendidos en el área de intervención. Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, tomar en cuenta las vías comprometidas y evitar circular por los tramos restringidos.