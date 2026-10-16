Senamhi alerta por temperaturas de hasta 36 °C en 20 regiones y el Callao hasta el lunes 19

Durante el aviso, se espera escasa nubosidad, niveles altos de radiación UV y ráfagas de viento.

Durante el aviso, se espera escasa nubosidad, niveles altos de radiación UV y ráfagas de viento. Foto: composición LR/Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene una alerta por temperaturas diurnas elevadas en la costa y la sierra del país desde el sábado 17 hasta el lunes 19 de octubre. El pronóstico comprende 161 provincias de 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao, donde se esperan máximas de hasta 36 °C en la costa norte.

Durante los tres días de vigilancia, las condiciones estarán marcadas por escasa nubosidad cerca del mediodía, niveles elevados de radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento. El aviso amplía la vigilancia meteorológica que el organismo había comunicado para el periodo comprendido entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre, cuando se contemplaron 152 provincias de 18 regiones.

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¿Qué temperaturas máximas pronostica el Senamhi para la costa y la sierra del Perú del 17 al 19 de octubre?

Las temperaturas previstas para el sábado 17 muestran diferencias entre las zonas del litoral y las áreas andinas. En la costa norte, los valores oscilarán entre 25 °C y 36 °C; en la central, entre 24 °C y 32 °C; y en la costa sur, entre 23 °C y 30 °C.

En la sierra norte, las máximas se ubicarán entre 22 °C y 32 °C, mientras que en la sierra central alcanzarán entre 24 °C y 30 °C. Para la zona surandina, el pronóstico establece temperaturas de entre 19 °C y 30 °C.

El domingo 18 se mantendrán máximas de hasta 36 °C en la costa norte, 32 °C en la costa central y 30 °C en la costa sur. En la sierra norte, el valor máximo llegará a 32 °C; en la central, a 30 °C; y en la sur, a 29 °C.

Para el lunes 19, las previsiones costeras continuarán sin cambios respecto de la jornada anterior. En las zonas andinas, las máximas se situarán entre 22 °C y 32 °C en el norte, entre 24 °C y 30 °C en el centro y entre 19 °C y 29 °C en el sur.

La falta de nubosidad alrededor del mediodía favorecerá una mayor exposición solar y el aumento de los índices UV. El aviso también contempla ráfagas de viento durante su vigencia.

El Senamhi de Perú emite alerta por altas temperaturas en la costa y sierra desde el 17 hasta el 19 de octubre, con máximas de hasta 36 °C en la costa norte.

¿Qué regiones y provincias están incluidas en la alerta meteorológica del Senamhi?

La relación difundida por el organismo comprende las siguientes jurisdicciones:

Áncash (20): Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

Apurímac (7): Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

Arequipa (8): Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

Ayacucho (11): Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán.

Cajamarca (13): Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Callao (1): Callao.

Cusco (13): Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

Huancavelica (7): Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

Huánuco (9): Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

Ica (5): Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.

Junín (8): Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli.

La Libertad (12): Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Lambayeque (3): Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Lima (10): Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

Moquegua (3): General Sánchez Cerro, Ilo y Mariscal Nieto.

Pasco (3): Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Piura (8): Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

Puno (13): Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo.

Tacna (4): Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

Tumbes (3): Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

El Senamhi recomienda mantenerse atento a sus comunicados oficiales durante el periodo de alerta, especialmente ante las condiciones de radiación solar previstas para las horas cercanas al mediodía.