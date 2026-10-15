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Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Huacho esta tarde, según IGP

El sismo de este miércoles registró a 37 kilómetros al oeste de Huacho y se produjo a una profundidad de 48 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció la capital, según IGP
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció la capital, según IGP | composición LR
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Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 2.37 p. m. a 37 kilómetros al norte de Huacho, en Lima. El temblor de este miércoles 15 de octubre, tuvo una profundidad de 48 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Ampliamos en breve.

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