Exigían S/20.000 como 'cuota inicial' para cantar: caen tres extorsionadores de artistas de cumbia y salsa

Tres detenidos en Villa María del Triunfo son acusados de extorsionar a artistas de salsa y cumbia, exigiendo S/ 20.000 para sus presentaciones en Lima.

Tres detenidos en Villa María del Triunfo son acusados de extorsionar a artistas de salsa y cumbia, exigiendo S/ 20.000 para sus presentaciones en Lima. Foto: RPP

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidas en Villa María del Triunfo (VMT), acusadas de integrar una banda que extorsionaba a artistas y agrupaciones musicales de salsa y cumbia en Lima Metropolitana. Según las investigaciones policiales, los sospechosos exigían un pago inicial de S/ 20.000 a cambio de permitir que los músicos realizaran sus presentaciones en la capital.

La intervención estuvo a cargo de la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras un trabajo de seguimiento a los presuntos implicados. El caso es investigado luego de que las víctimas comenzaran a recibir mensajes intimidatorios por WhatsApp desde el 5 de octubre de este año. Los tres detenidos permanecen en la sede central del Departamento de Investigación Criminal mientras continúan las diligencias.

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Extorsión a artistas de salsa y cumbia: así operaba la banda que exigía S/20.000 para permitir conciertos en Lima

De acuerdo con el coronel Holger Obando, jefe de la División de Extorsiones, los presuntos integrantes de la organización realizaban labores de seguimiento a sus víctimas para intimidarlas. Las acciones de marcaje y reglaje habrían sido parte del mecanismo empleado para presionar a los artistas y conseguir el pago solicitado.

La exigencia económica alcanzaba los S/ 20.000 como cuota inicial. Según explicó Obando, los afectados eran artistas y agrupaciones musicales de distintos géneros, entre ellos la salsa y la cumbia, que desarrollaban actividades en Lima Metropolitana. El dinero era solicitado a cambio de permitirles continuar con sus presentaciones y desplegar sus actividades artísticas.

Las investigaciones buscan establecer las circunstancias en que se produjeron las amenazas y precisar la participación de cada uno de los detenidos. La PNP realizó el seguimiento que condujo a la intervención en Villa María del Triunfo, distrito donde fueron ubicados los tres sospechosos.

Reporte de la PNP.

Detenidos en Villa María del Triunfo: qué se sabe de los presuntos vínculos con delincuentes recluidos en Lima Este

Las primeras indagaciones policiales apuntan a que los tres detenidos tendrían vínculos con personas dedicadas a actividades delictivas que se encuentran recluidas en un establecimiento penitenciario de Lima Este. Según la información preliminar, existirían coordinaciones ilícitas entre los sospechosos y estos internos, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Los mensajes extorsivos que habrían recibido las víctimas por WhatsApp forman parte de los elementos que se revisan en el caso. La Policía busca determinar cómo se realizaron las comunicaciones y qué relación tendrían con las exigencias de dinero formuladas a los artistas y agrupaciones musicales.

Por el momento, los dos hombres y la mujer intervenidos permanecen detenidos en la sede central del Departamento de Investigación Criminal. Las diligencias policiales continúan para esclarecer el funcionamiento de la presunta banda y las responsabilidades que corresponderían a los investigados.