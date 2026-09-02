Video de personas reaccionando al movimiento de edificios es atribuido falsamente al sismo de 7,2 en Ayacucho: en realidad, fue registrado en Colombia

Recientemente, se difundió en Facebook un video en el que se observaba a varias personas gritando, abrazándose y corriendo despavoridas mientras varias edificaciones se movían frente a ellas. Según usuarios, este correspondía al sismo de magnitud 7,2 que remeció Ayacucho el pasado 20 de agosto. Sin embargo, se trataba de una afirmación falsa.

Algunas descripciones atribuidas al viral. Foto: Facebook | Composición: LR

Una de las publicaciones con más alcance se ubicaba en Facebook y superaba las 95.000 visualizaciones, 1.300 reacciones, 214 comentarios y 85 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En distintos fragmentos del video se identificó un edificio con el nombre “Clínica El Prado”. A partir de una búsqueda inicial con Google Lens y una posterior con palabras claves en Google, se determinó que se trataba de una clínica especializada en salud mental ubicada en Armenia, Quindío, Colombia.

Se trata de un centro psicológico ubicado en Colombia (1). Fotos: Facebook / Google. Composición: LR

Se trata de un centro psicológico ubicado en Colombia (2). Fotos: Facebook / Google. Composición: LR

En sus redes sociales, la clínica colombiana proporcionó su dirección, la cual fue ubicada en Google Maps. Tras revisar la zona con la herramienta Street View, se constató que esta y otras edificaciones que aparecen en el viral correspondían al mismo lugar.

Dirección de la clínica fue constatada en Google Maps. Foto: Google Maps

Comparación #1. Foto: Google Maps / Facebook. Composición: LR

Comparación #2. Foto: Google Maps / Facebook. Composición: LR

Comparación #3. Foto: Google Maps / Facebook. Composición: LR

Además, a través de la misma cuenta se encontró una publicación del 13 de agosto, tres días después del terremoto de 7,4 ocurrido en Colombia. En este, se indicó: “Estamos aquí para ustedes” y, posteriormente, la entidad aseguró que continuaba prestando sus servicios con normalidad, ya que su estructura, según expertos, no representaba un riesgo.

Comunicado de la entidad tras el sismo de Colombia. Foto: Clínica El Prado

Por tanto, la evidencia permitió confirmar que el video no correspondía al sismo de 7,2 registrado en Ayacucho el 20 de agosto, sino que fue grabado una semana antes en Colombia, durante un movimiento telúrico distinto.