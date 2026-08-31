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Deportes

Partidos de hoy, lunes 31 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente europeo y sudamericano.

Barcelona, Arsenal y Atalanta juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Premier League/Atalanta/composición LR
Barcelona, Arsenal y Atalanta juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Premier League/Atalanta/composición LR
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Los partidos de este lunes 31 de agosto resaltan los encuentros en LaLiga, Premier League, Serie A y en los campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Finaliza la tercera fecha en LaLiga de España con dos duelos interesantes: Osasuna vs Getafe y Barcelona vs Rayo Vallecano. En la Premier League de Inglaterra, Aston Villa y Arsenal cierran la jornada en el partido más atractivo del fútbol inglés. Por su parte, en el fútbol italiano, Lecce vs Roma y Atalanta vs Bologna jugarán por la Serie A.

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lr.pe

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Osasuna vs Getafe
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Barcelona vs Rayo Vallecano
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Aston Villa vs Arsenal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Lecce vs Roma
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Atalanta vs Bologna
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Benfica vs Estoril
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: DSports
  • SC Braga vs Vitória Guimaraes
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: DAZN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Defensa y Justicia vs Platense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Estudiantes de La Plata vs Newell’s
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Instituto vs San Lorenzo
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Tigre vs Barracas Central
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Remo vs Coritiba
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • U. La Calera vs La Serena
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • U. Católica vs O’Higgins
  • Hora: 7.45 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Dep. Pasto vs Pereira
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Tolima vs Cúcuta
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Racing Montevideo vs Albion
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: VTV++

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Universidad Central vs Rayo Zuliano
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Puerto Cabello vs Anzoátegui FC
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
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