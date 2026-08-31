Partidos de hoy, lunes 31 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente europeo y sudamericano.
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Los partidos de este lunes 31 de agosto resaltan los encuentros en LaLiga, Premier League, Serie A y en los campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Finaliza la tercera fecha en LaLiga de España con dos duelos interesantes: Osasuna vs Getafe y Barcelona vs Rayo Vallecano. En la Premier League de Inglaterra, Aston Villa y Arsenal cierran la jornada en el partido más atractivo del fútbol inglés. Por su parte, en el fútbol italiano, Lecce vs Roma y Atalanta vs Bologna jugarán por la Serie A.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Osasuna vs Getafe
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Barcelona vs Rayo Vallecano
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Aston Villa vs Arsenal
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Lecce vs Roma
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Atalanta vs Bologna
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Benfica vs Estoril
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: DSports
- SC Braga vs Vitória Guimaraes
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: DAZN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Defensa y Justicia vs Platense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Estudiantes de La Plata vs Newell’s
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Instituto vs San Lorenzo
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Tigre vs Barracas Central
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Remo vs Coritiba
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Liga de Chile HOY
- U. La Calera vs La Serena
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TNT Sports
- U. Católica vs O’Higgins
- Hora: 7.45 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Dep. Pasto vs Pereira
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
- Tolima vs Cúcuta
- Hora: 8.05 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Racing Montevideo vs Albion
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: VTV++
Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY
- Universidad Central vs Rayo Zuliano
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Puerto Cabello vs Anzoátegui FC
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: FUTVE