Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 30 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
12ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 31 de agosto
29ºC
17ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
domingo, 31 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.