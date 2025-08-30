Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 30 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, sábado, 30 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento , heladas.
domingo, 31 de agosto
20ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
domingo, 31 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
23ºC
7ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.
domingo, 31 de agosto
24ºC
8ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
25ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 31 de agosto
27ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 31 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 30 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
domingo, 31 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.